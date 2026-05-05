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Sabrina Carpenter en la MET Gala 2026.
Sabrina Carpenter en la MET Gala 2026.
Por Elida Morillo

Bad Bunny de abuelito, Madonna con un barco en la cabeza, Beyoncé convertida en esqueleto humano y Sabrina Carpenter envuelta en cinta de película. Así se vivieron algunos de los momentos más impactantes de la Met Gala de anoche, una edición donde la moda se vivió sin límites.

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