Bad Bunny de abuelito, Madonna con un barco en la cabeza, Beyoncé convertida en esqueleto humano y Sabrina Carpenter envuelta en cinta de película. Así se vivieron algunos de los momentos más impactantes de la Met Gala de anoche, una edición donde la moda se vivió sin límites.

Cada primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abre sus puertas a una de las noches más importantes de la industria: la Met Gala, una cena benéfica organizada por Anna Wintour a favor del Costume Institute. Pero más allá de la gala en sí, lo que realmente captura la atención es el ejercicio creativo que propone cada edición.

El dress code de este año, Fashion is Art, estuvo acompañado de una exposición que pone énfasis en la diversidad de los tipos de cuerpo, una conversación necesaria en la moda, que durante décadas ha privilegiado una única estética. En este contexto, los invitados no solo llegan vestidos: llegan con una idea.

Bad Bunny eligió un look de Zara, pero fue el maquillaje el verdadero protagonista. El artista apareció envejecido 53 años, un gesto que funciona como un guiño directo al tema de la noche: los cuerpos también cuentan historias, incluso cuando envejecen. En una alfombra roja que suele glorificar la juventud, su propuesta se sintió disruptiva.

Por su parte, Madonna optó por una referencia directa a la obra The Temptations of Saint Anthony de Leonora Carrington. La interpretación fue precisa: el barco en la cabeza, la trompeta en la mano y hasta las figuras que acompañan la composición original estuvieron presentes en su look. Vestida en Yves Saint Laurent, logró una de las presentaciones más literales y al mismo tiempo mejor logradas del tema. Una reina, en todos los sentidos.

Sabrina Carpenter, en cambio, llevó la conversación hacia el séptimo arte. Su look, diseñado por Jonathan Anderson para Dior, la mostró envuelta en negativos de cinta cinematográfica de la película Sabrina con Audrey Hepburn. Una apuesta conceptual que dialoga con la memoria visual del cine y con la idea de la moda como archivo cultural.

El regreso de Beyoncé marcó otro de los momentos clave de la noche. Tras diez años de ausencia en este evento, la artista llegó como una de las co-anfitrionas. Su look plasmó la idea de un esqueleto expuesto, firmado por Olivier Rousteing. Una verdadera obra de arte, acompañada de una capa que amplificaba la teatralidad del conjunto, reclamando su lugar como una de las figuras más importantes de las red carpet. Llegó junto a su esposo Jay Z y su hija, Blue Ivy Carter, que completaron la escena.

Otros momentos destacados incluyeron a Heidi Klum como una estatua viviente y el vestido de burbujas de la medallista olímpica Eileen Gu, confirmando que la noche estuvo marcada por la experimentación y el espectáculo.

La conversación sobre lo que nos deja esta edición de la Met Gala está lejos de terminar. Pero hay algo que sí queda claro: la moda es arte.