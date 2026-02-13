Por Elida Morillo

El halftime show del Super Bowl no solo es uno de los escenarios musicales más vistos del planeta; es, desde hace años, una plataforma de lectura cultural donde la moda juega un rol protagónico. Este año, Benito Martínez Ocasio -más conocido como Bad Bunny- volvió a demostrar que entiende ese lenguaje como pocos, al elegir a Zara para su look principal. La decisión, por supuesto, encendió el debate digital y dejó al internet completamente dividido.

