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El incidente se produjo tras la aparición de carteles en Nueva York que llamaban a "boicotear la Met Gala de los Bezos", en referencia a Jeff Bezos, fundador de Amazon | Foto: Videos de X (Captura) / Composición EC
El incidente se produjo tras la aparición de carteles en Nueva York que llamaban a "boicotear la Met Gala de los Bezos", en referencia a Jeff Bezos, fundador de Amazon | Foto: Videos de X (Captura) / Composición EC
Por Agencia EFE

El hombre detenido por intentar irrumpir en la alfombra blanca de la Met Gala de Nueva York fue identificado por las autoridades como Chris Smalls, un antiguo líder sindical de Amazon, según informaron este martes medios locales.

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