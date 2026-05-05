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Maluma anunció su deseo de tener más hijos en la alfombra roja de la MET Gala 2026. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Maluma anunció su deseo de tener más hijos en la alfombra roja de la MET Gala 2026. (Foto: Angela Weiss / AFP)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Maluma aseguró en la alfombra roja de la Met Gala 2026, que atraviesa un momento personal y profesional “muy feliz” y que practica “bastante” para tener más hijos.

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