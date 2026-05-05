“Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio”, añadió. Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está “practicando para tener más hijos”.
También contó que reside en “una isla donde hay muy poquitos habitantes”, un entorno que describió como “muy ‘cool’”, y que está “disfrutando” esa nueva etapa.
Además, el intérprete destacó el valor simbólico de su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario cultural neoyorquino: “Sé que hay muchos latinos que sueñan con estar aquí y ojalá esto sea un ejemplo de que la dedicación merece la pena”.
Con respecto a su look, Maluma vistió un diseño a medida de Haider Ackermann para Tom Ford. El diseñador, de origen franco-colombiano, se inspiró en el artista Fernando Botero, conectando con el homenaje previo del cantante en su canción “Botero” junto a Arcángel y NTG. La propuesta integró moda, arte y música colombiana en el contexto del Museo Metropolitano de Arte.
El cantante llevó un blazer tipo torero con lentejuelas negras en el torso y solapas de satén, sin camisa, junto a un pantalón de tiro alto y pierna ancha que cubre unas botas negras de punta. Con este atuendo, Maluma se robó las miradas en la Met Gala 2026.
Con información de EFE.
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