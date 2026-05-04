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Anne Wintour respalda el trabajo de Jeff Bezos y su esposa pese a las críticas. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Anne Wintour respalda el trabajo de Jeff Bezos y su esposa pese a las críticas. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Por Agencia EFE

Anna Wintour, la exjefa de redacción de Vogue y anfitriona de la Met Gala, elogió este lunes el trabajo de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez como presidentes honorarios de la Gala, que se celebra hoy, en el marco de las críticas y protestas desatadas en Nueva York por la participación de los multimillonarios en el evento.

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