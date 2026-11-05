icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tema de la MET Gala 2027 será "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday". (Foto: AP)
El tema de la MET Gala 2027 será "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday". (Foto: AP)
Por Elida Morillo

La Met Gala 2027 acaba de anunciar su nueva temática y el cambio de dirección no podría ser más radical. Después de cancelar la exposición John Galliano: Horizons, que prometía explorar el universo creativo de uno de los diseñadores más teatrales, provocadores e influyentes de la moda contemporánea, el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art ha presentado “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, una propuesta que busca encontrar lo extraordinario en las prendas y los objetos más cotidianos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?