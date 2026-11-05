La Met Gala 2027 acaba de anunciar su nueva temática y el cambio de dirección no podría ser más radical. Después de cancelar la exposición John Galliano: Horizons, que prometía explorar el universo creativo de uno de los diseñadores más teatrales, provocadores e influyentes de la moda contemporánea, el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art ha presentado “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, una propuesta que busca encontrar lo extraordinario en las prendas y los objetos más cotidianos.

Si la exposición dedicada a Galliano prometía sumergirnos en un universo de fantasía, dramatismo, historia y exceso, la nueva temática propone prácticamente lo contrario: encontrar belleza y creatividad en aquello que consideramos ordinario. Desde unos jeans o una camiseta blanca hasta materiales como papel, plástico y metal, la muestra explorará cómo los diseñadores transforman elementos comunes en auténticas piezas de arte.

La exposición estará dividida en dos secciones: Familiar Forms, dedicada a la reinterpretación de prendas clásicas del guardarropa, y Common Matter, enfocada en la transformación de materiales cotidianos. Entre los diseñadores que formarán parte de esta exploración destacan Martin Margiela, Rei Kawakubo, Matthieu Blazy y Pierpaolo Piccioli.

Esta mirada hacia lo cotidiano tampoco es completamente nueva en la historia de la moda. Diseñadores como Martin Margiela han construido parte de su legado a partir de la deconstrucción y reutilización de prendas y objetos, mientras que Rei Kawakubo ha desafiado durante décadas las convenciones sobre cómo debe verse y construirse una silueta. Incluso las aparentemente sencillas propuestas de Matthieu Blazy para Bottega Veneta, como sus famosos jeans confeccionados en cuero, demuestran que detrás de una prenda ordinaria puede esconderse una ejecución técnica extraordinaria.

La propuesta llega en un momento en el que la industria cuestiona cada vez más nuestra relación con el consumo y el valor de las prendas.

Personalmente, sigo profundamente de luto por lo que pudo haber sido una Met Gala dedicada a John Galliano. Me atrevería a decir que tenía el potencial de convertirse en una de las mejores ediciones de los últimos tiempos. Su universo creativo, cargado de teatralidad, referencias históricas, romanticismo y una imaginación desbordante, parecía hecho a la medida de una alfombra roja que celebra precisamente la moda como espectáculo. Y aunque entiendo que la cancelación responde a una controversia que trasciende lo estrictamente creativo, resulta inevitable lamentar la oportunidad perdida de explorar uno de los imaginarios más fascinantes de la historia reciente de la moda.

Y aunque esta nueva temática podría parecer aburrida para muchos, especialmente después de una propuesta tan prometedora, también abre una oportunidad interesante.

Ahora quedará en manos de los diseñadores, estilistas y celebridades demostrar hasta dónde puede llegar esa imaginación. El verdadero desafío será convertir lo aparentemente ordinario en algo lo suficientemente extraordinario como para estar a la altura de una Met Gala. Después de todo, una alfombra roja de esta magnitud necesita algo más que una interpretación literal del tema: necesita propuestas capaces de sorprender y recordarnos por qué la moda puede ser una forma de arte.

La gala se celebrará el próximo 3 de mayo de 2027 y, aunque todavía no se ha anunciado el código de vestimenta oficial, solo queda esperar que esta nueva dirección nos sorprenda.