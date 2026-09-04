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Resumen

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John Galliano. (Foto: AP /Jacques Brinon)
John Galliano. (Foto: AP /Jacques Brinon)
/ Jacques Brinon
Por Elida Morillo

Hace apenas un mes escribía en este espacio sobre una noticia que parecía destinada a convertirse en uno de los acontecimientos de moda más importantes de 2027: John Galliano sería el protagonista de la próxima gran exposición del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

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