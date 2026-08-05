John Galliano volverá a ocupar el centro de la conversación de la moda. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The MET) anunció que su exposición de 2027 estará dedicada al diseñador británico bajo el título “John Galliano: Horizons”, una retrospectiva que recorrerá más de cuatro décadas de una de las carreras más influyentes -y también más controvertidas- de la moda contemporánea.

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La muestra repasará su trayectoria desde su colección de graduación en Central Saint Martins, en 1984, hasta sus años al frente de Givenchy, Dior y, más recientemente, Maison Margiela, casa en la que consolidó uno de los regresos más importantes de la industria.

La noticia inevitablemente ha despertado la expectativa sobre la Met Gala 2027. Aunque el código de vestimenta aún no ha sido anunciado, tradicionalmente este toma como punto de partida la exposición anual del Costume Institute, por lo que todo apunta a que el universo creativo de Galliano dominará la alfombra roja.

El viaje que inspiró “A Trip to Peru”

Dentro del extenso archivo creativo de Galliano existe un capítulo especialmente cercano para Latinoamérica.

Para la colección prêt-à-porter Otoño 2002 de Dior, titulada A Trip to Perú, el diseñador tomó como punto de partida un viaje realizado al Perú. La propuesta incorporó referencias directas a la estética andina mediante chullos reinterpretados, una paleta de colores vibrantes y una banda sonora con influencias de música andina que acompañó el desfile.

Más que una reproducción literal del vestir tradicional, Galliano transformó estos elementos a través del maximalismo teatral que caracterizó su etapa en Dior, mezclando referencias históricas, folclóricas y de fantasía en una narrativa profundamente romántica.

El Perú también llegó a la Alta Costura de Galliano

La inspiración peruana no terminó allí.

En la colección Alta Costura Otoño-Invierno 2005 para Dior, Galliano volvió a introducir referencias visuales asociadas al Perú, aunque desde un lenguaje mucho más fantástico y escenográfico. Se mostraron polleras, llicllas tradicionales y sombreros puneños. También tomó inspiración de las pinturas de la Escuela Cuzqueña representando a los ángeles arcabuceros. Todo bajo el sello dramático que convirtió al diseñador en una de las figuras más influyentes de la alta costura de nuestra era.

Como era habitual en su trabajo, las referencias culturales nunca aparecían de manera aislada, sino integradas dentro de relatos visuales que combinaban historia, literatura, teatro y fantasía.

Un legado tan brillante como controvertido

Hablar de John Galliano también implica abordar uno de los episodios más polémicos de la industria de la moda.

En 2011 fue despedido de Dior tras realizar comentarios antisemitas, un hecho que marcó una abrupta caída en su carrera y lo mantuvo alejado de los grandes escenarios durante varios años.

Sin embargo, su trabajo posterior en Maison Margiela fue ampliamente celebrado por la crítica especializada, consolidando un proceso de reivindicación profesional que hoy alcanza uno de sus mayores reconocimientos: una exposición en el Met, un honor reservado para un reducido grupo de diseñadores cuya obra ha transformado la historia de la moda.

En ese contexto, la Met Gala 2027 promete convertirse en una de las ediciones más esperadas de los últimos años. La gran incógnita será si las celebridades optarán por rescatar piezas de archivo creadas por Galliano, o si las distintas casas de moda rendirán homenaje a su legado mediante nuevas interpretaciones de su inconfundible lenguaje creativo.