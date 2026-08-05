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Resumen

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John Galliano, cuya obra motivará exposición previa a la MET Gala, se inspiró en textiles peruanos en dos de sus más celebradas colecciones. (Fotos: Jacques Brinon, AP/ Jean-Pierre Muller, AFP)
John Galliano, cuya obra motivará exposición previa a la MET Gala, se inspiró en textiles peruanos en dos de sus más celebradas colecciones. (Fotos: Jacques Brinon, AP/ Jean-Pierre Muller, AFP)
Por Elida Morillo

John Galliano volverá a ocupar el centro de la conversación de la moda. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The MET) anunció que su exposición de 2027 estará dedicada al diseñador británico bajo el título “John Galliano: Horizons”, una retrospectiva que recorrerá más de cuatro décadas de una de las carreras más influyentes -y también más controvertidas- de la moda contemporánea.

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