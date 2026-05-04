La Met Gala 2026 se ha consolidado como el evento más exclusivo del mundo de la moda. Celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, combina arte, moda cultura, celebridades y grandes marcas en una sola noche donde el acceso es altamente restringido; sin embargo, para ingresar se debe pagar una cifra millonaria.

Este año, el interés global ha crecido no solo por su temática “Costume Art”, sino también por la presencia de figuras como Beyoncé -quién regresa después de una década-, Nicole Kidman y Venus Williams, además del patrocinio del magnate Jeff Bezos.

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Desde hace casi 75 años, la gala apoya al Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. Su proyección global se debe en gran parte a Anna Wintour, quien la convirtió en un punto de encuentro entre celebridades, diseñadores y empresarios. Sin embargo, lo que más llama la atención es el precio de entrada.

Anna Wintour dejará de ser la editora de Vogue después de casi cuatro décadas. (Foto: Kena Betancur / AFP) / KENA BETANCUR

¿Cuál es el precio para ingresar a la Met Gala 2026?

De acuerdo con información reciente, un boleto individual para asistir a la gala puede costar alrededor de 100 mil dólares. En tanto, una mesa para 10 personas parte desde los 350 mil dólares, según reportes internacionales.

Este precio convierte a la Met Gala en un evento reservado prácticamente para élites del entretenimiento, la moda y los negocios.

A pesar de estas cifras, pagar no garantiza la asistencia. La lista de invitados es cuidadosamente seleccionada por Anna Wintour, quien aprueba cada nombre y define quién puede formar parte del evento, incluso si el acceso ha sido pagado por una marca o diseñador.

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En la práctica, la mayoría de los asistentes no compra su entrada directamente. Las casas de moda suelen adquirir mesas completas y luego invitan a celebridades, influencers o embajadores de marca, lo que convierte la gala en una plataforma estratégica de marketing y prestigio.

El Museo Metropolitano de Arte es uno de los museos más grandes y completos del mundo. Con una colección que supera los 2 millones de obras de arte que abarcan más de 5,000 años de historia. (Foto: Archivo). / Archivo El Comercio

Asimismo, dentro del museo, las exigencias son muy estrictas, ya que está prohibido tomar fotos o grabar.

Más allá del precio, la Met Gala sigue funcionando como una importante ceremonia benéfica: los fondos recaudados se destinan al Instituto del Vestido del Met, financiando exposiciones y preservación de piezas históricas de moda.