Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nicole Kidman y su look durante la Met Gala 2025. (Foto: Angela WEISS / AFP)
Nicole Kidman y su look durante la Met Gala 2025. (Foto: Angela WEISS / AFP)
Por Redacción EC

La Met Gala 2026 se ha consolidado como el evento más exclusivo del mundo de la moda. Celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, combina arte, moda cultura, celebridades y grandes marcas en una sola noche donde el acceso es altamente restringido; sin embargo, para ingresar se debe pagar una cifra millonaria.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.