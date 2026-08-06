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Una tela en blanco parece esperar instrucciones. En las manos de Camila Castro, sin embargo, ocurre lo contrario: es ella quien escucha lo que el color y las formas tienen para decir. Mientras recorre su taller, rodeada de estampados vibrantes, máquinas de coser y prendas nacidas de dibujos, fotografías y collages, habla con la misma calidez que transmite en redes sociales (@imaginatecosiendo en Instagram y TikTok). Su entusiasmo resulta contagioso. No importa si conversa sobre sublimación, costura o diseño, siempre vuelve a la misma idea: crear también es una manera de descubrir.
Una tela en blanco parece esperar instrucciones. En las manos de Camila Castro, sin embargo, ocurre lo contrario: es ella quien escucha lo que el color y las formas tienen para decir. Mientras recorre su taller, rodeada de estampados vibrantes, máquinas de coser y prendas nacidas de dibujos, fotografías y collages, habla con la misma calidez que transmite en redes sociales (@imaginatecosiendo en Instagram y TikTok). Su entusiasmo resulta contagioso. No importa si conversa sobre sublimación, costura o diseño, siempre vuelve a la misma idea: crear también es una manera de descubrir.
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Esa convicción comenzó mucho antes de dedicarse al diseño textil. Nació en Amazonas, donde aprendió de su abuela a tejer, moldear cerámica y disfrutar del trabajo manual. Luego de mudarse a Lima, pasaron varios años y aparecieron la fotografía, la pintura, el diseño de interiores y la moda. Durante años pensó que eran intereses separados, hasta comprender que todos apuntaban hacia un mismo lugar. La sublimación textil terminó convirtiéndose en el puente capaz de reunir cada aprendizaje dentro de un único lenguaje creativo.
Hace más de diez años apostó por una técnica que entonces todavía era poco conocida en el país. Mientras muchos la asociaban únicamente con la impresión sobre telas, Camila descubrió que podía transformarla en una herramienta de expresión artística. Sus estampados nacen de ilustraciones realizadas con tableta gráfica, fotografías intervenidas, vectores y composiciones digitales que modifica hasta encontrar el resultado buscado.
El color ocupa siempre el centro de la escena. Más que un recurso estético, funciona como una extensión de su personalidad y de la forma optimista con la que entiende el oficio creativo.
Aprender para crear
Con el tiempo, esa búsqueda dio origen a Imagínate Cosiendo, un proyecto creativo que integra una marca de ropa, talleres de costura, cursos de sublimación textil, diseño de estampados y contenido para redes sociales. Junto a su pareja, Renzo Rojas, Camila encontró un equilibrio en el que ambos aportan fortalezas para hacer crecer una propuesta que evoluciona sin perder su esencia.
Más que enseñar una técnica, Camila busca demostrar que la creatividad puede desarrollarse. Sus talleres están estructurados para que cualquier persona, incluso sin experiencia, experimente, pierda el miedo a equivocarse y termine la jornada con una pieza creada por ella misma.
Esa filosofía encontró una respuesta extraordinaria: más de 9.000 personas, distribuidas en más de 680 grupos, ya han participado en las experiencias de Imagínate Cosiendo. Mientras la marca continúa siendo el laboratorio donde nacen nuevas colecciones, ella sigue imaginando futuros talleres presenciales y virtuales con el mismo cuidado pedagógico que caracteriza a estos espacios.
Al final, cada tela en blanco conserva intacta la promesa que la ha acompañado desde niña: recordar que crear siempre abre caminos inesperados para quienes se atreven a comenzar. Porque cuando una alumna descubre que puede diseñar un estampado propio, coserlo y convertirlo en una prenda, también descubre una confianza desconocida.
Ese instante, asegura, vale tanto como cualquier colección terminada y explica por qué enseñar continúa siendo su proyecto más inspirador: porque transforma la curiosidad en posibilidades compartidas todos los días, sin excepción.
- Imagínate Cosiendo imparte tres talleres, cada uno con una duración de cinco o seis horas. El más extenso (y completo) es el de Sublimado Textil, donde se aprende el proceso desde cero. También está el de Costura Básica, que brinda conocimientos fundamentales y tiene como resultado un ‘tote bag’. Además, para quienes ya saben de costura, ofrece un taller para diseñar y coser un ‘blazer’ con la talla y el estampado que se desee.
- Camila cuenta con una gran comunidad en distintas redes sociales gracias a su contenido diario y llamativo, que acerca al público al mundo textil y de la sublimación. En Instagram tiene más de 93 mil seguidores, mientras que en TikTok la siguen más de 135 mil cuentas. Búsquenla como @imaginatecosiendo.
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