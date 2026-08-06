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Resumen

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Conoce a Camila Castro, la mente creativa y manos talentosas detrás de Imagínate Cosiendo, un proyecto que combina diseño textil, sublimación, cursos y talleres de costura para distintos niveles y más.
Conoce a Camila Castro, la mente creativa y manos talentosas detrás de Imagínate Cosiendo, un proyecto que combina diseño textil, sublimación, cursos y talleres de costura para distintos niveles y más.
/ Giancarlo Shibayama
Por Pierina Denegri Davies

Una tela en blanco parece esperar instrucciones. En las manos de Camila Castro, sin embargo, ocurre lo contrario: es ella quien escucha lo que el color y las formas tienen para decir. Mientras recorre su taller, rodeada de estampados vibrantes, máquinas de coser y prendas nacidas de dibujos, fotografías y collages, habla con la misma calidez que transmite en redes sociales (@imaginatecosiendo en Instagram y TikTok). Su entusiasmo resulta contagioso. No importa si conversa sobre sublimación, costura o diseño, siempre vuelve a la misma idea: crear también es una manera de descubrir.

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