Natalie Vértiz volvió a dejar en alto el nombre delPerútras convertirse en una de las protagonistas de Colombiamoda 2026, la feria de moda y diseño organizada por Inexmoda en Medellín. La exMiss Perú fue la encargada de abrir y cerrar el desfile de la reconocida marca peruana Ayni.
Natalie Vértiz volvió a dejar en alto el nombre delPerútras convertirse en una de las protagonistas de Colombiamoda 2026, la feria de moda y diseño organizada por Inexmoda en Medellín. La exMiss Perú fue la encargada de abrir y cerrar el desfile de la reconocida marca peruana Ayni.
La participación de la modelo marcó el regreso de Ayni a las pasarelas luego de tres años de ausencia. La marca, fundada por Adriana Cachay y Laerke Skyum, presentó la colección “Malva de luz”, desarrollada en colaboración con la tienda conceptual Malva.
“Gracias Ayni y Malva por confiar en mí para abrir y cerrar este desfile en Colombiamoda, la feria de moda más importante de la region. Malva de luz es realmente una colección fuera de serie que celebra nuestras raíces y demuestra el inmenso talento peruano. Qué orgullo ver al Perú ocupando el lugar que merece en la moda internacional. Un momento que llevaré siempre conmigo. Gracias Laerke y Adriana, admiro profundamente el talento y visión de ambas”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, las fundadoras de Ayni destacaron que su regreso a las pasarelas responde a una oportunidad especial de mostrar el diseño peruano en un escenario internacional.
“Todo encajó. Hace tiempo no hacemos un desfile; no es nuestra dinámica para presentar colecciones, pero esta vez se dio una gran oportunidad con un partner tan importante como Malva...Nos sentimos honradas, felices y emocionadas por esta oportunidad y porque Inexmoda haya depositado su confianza en nosotras para llevar la propuesta peruana a este escenario”, señaló Laerke Skyum en una entrevista con RPP.
Asimismo, Adriana Cachay resaltó que la colección refleja la conexión entre ambas creadoras y la influencia de sus experiencias de vida en Perú y Dinamarca. “Laerke es danesa y vive en Perú. Yo soy peruana y vivo en Dinamarca. Creo que todas las piezas son parte de nuestra rutina, de nuestro día a día. La colección cuenta con colores y texturas que representan nuestra personalidad, pero también nuestros valores”, indicó al citado medio.
La destacada participación de Natalie Vértiz en Colombiamoda se suma a la proyección internacional que ha venido construyendo durante los últimos años en la industria de la moda, desfilando en importantes pasarelas internacionales.
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