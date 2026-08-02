Natalie Vértiz protagoniza desfile de marca peruana en el cierre de Colombiamoda. (Foto: Captura de video Instagram / @msperu)
Natalie Vértiz protagoniza desfile de marca peruana en el cierre de Colombiamoda. (Foto: Captura de video Instagram / @msperu)
Por Redacción EC

Natalie Vértiz volvió a dejar en alto el nombre del Perú tras convertirse en una de las protagonistas de Colombiamoda 2026, la feria de moda y diseño organizada por Inexmoda en Medellín. La exMiss Perú fue la encargada de abrir y cerrar el desfile de la reconocida marca peruana Ayni.

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