Zendaya vuelve a probar que, cuando se trata de una alfombra roja, ella es la noticia. Para la última premiere de La Odisea, la actriz apareció con un impactante vestido blanco de enormes alas firmado por “Materias Fecales”. Sí, leyó bien. “Materias Fecales”. Aunque ese es solo el nombre traducido al español, la firma realmente se llama Matières Fécales, expresión francesa que significa literalmente “materias fecales” y que durante sus primeros años también fue conocida internacionalmente como Fecal Matter. Detrás de ella están Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, dos de los creativos más disruptivos de la nueva generación de la moda.

Con este look, Zendaya puso el broche de oro a una gira promocional impecable para La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan inspirada en el poema épico de Homero. A lo largo de las diferentes premieres, la actriz ha convertido cada aparición pública en una extensión del universo de la película, utilizando la moda para reforzar la imagen de su personaje. En esta adaptación interpreta a Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la estrategia, y el vestido de alas parecía una reinterpretación de esa figura mitológica: etérea y casi divina.

Pero detrás de este vestido también hay una historia que explica por qué Zendaya y su estilista, Law Roach, son considerados una de las duplas más influyentes de la industria.

Law reveló que vio este diseño hace más de dos años, cuando formaba parte de la colección debut de Matières Fécales, y supo inmediatamente que debía ser para Zendaya. Les pidió a los diseñadores que reservaran la pieza exclusivamente para ella y, durante todo ese tiempo, el vestido no fue prestado a ninguna otra celebridad. Permaneció cuidadosamente guardado hasta encontrar el momento perfecto para salir a la luz: la gira promocional de La Odisea.

Ese tipo de decisiones demuestra que, cuando se trata de Zendaya y Law Roach, nada es casual. Cada aparición pública está cuidadosamente pensada. Por algo son los reyes del “method dressing”.

La gira promocional de La Odisea ha sido un ejemplo perfecto de ello. En Londres, la actriz sorprendió con un espectacular diseño de Schiaparelli Alta Costura presentado apenas horas antes sobre la pasarela. En París apostó por un vestido personalizado de Louis Vuitton, además de recuperar un histórico diseño de Givenchy Alta Costura creado por Alexander McQueen en 1997. Cada look ha dialogado con el universo mitológico de la película, consolidando una de las mejores giras promocionales que hemos visto en los últimos años.

Matières Fécales: la nueva cara del diseño de vanguardia

Aunque su nombre pueda parecer simplemente una provocación, Matières Fécales es una de las propuestas creativas más interesantes de la moda actual.

La firma fue fundada por Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, pareja tanto en la vida como en el proceso creativo. Antes de dedicarse al diseño de moda, ambos desarrollaron una trayectoria como artistas visuales y performers, construyendo una identidad estética inconfundible: cabezas completamente rapadas, prótesis faciales, maquillaje gótico y personajes que existen entre la ciencia ficción y el arte performático.

Su trabajo cuestiona los estándares tradicionales de belleza, la identidad, el cuerpo y la manera en que la sociedad define aquello que considera bello. Sus colecciones combinan una fuerte carga conceptual con una ejecución técnica de alta costura, el romanticismo oscuro y referencias inevitables al recordado Alexander McQueen.

Su colección “The 1%”, presentada recientemente, fue una de las más comentadas de la temporada.