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Resumen

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Zendaya en la premiere de "La Odisea" en el Lincoln Square de Nueva York. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Zendaya en la premiere de "La Odisea" en el Lincoln Square de Nueva York. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Por Elida Morillo

Zendaya vuelve a probar que, cuando se trata de una alfombra roja, ella es la noticia. Para la última premiere de La Odisea, la actriz apareció con un impactante vestido blanco de enormes alas firmado por “Materias Fecales”. Sí, leyó bien. “Materias Fecales”. Aunque ese es solo el nombre traducido al español, la firma realmente se llama Matières Fécales, expresión francesa que significa literalmente “materias fecales” y que durante sus primeros años también fue conocida internacionalmente como Fecal Matter. Detrás de ella están Hannah Rose Dalton y Steven Raj Bhaskaran, dos de los creativos más disruptivos de la nueva generación de la moda.

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