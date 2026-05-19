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Ale Venturo sueña con casarse con Rodrigo Cuba y Natalie Vértiz será su madrina. (Foto: Composición: Captura de YouTube - "+QTV Network" / Instagram - @aleventuro)
Ale Venturo sueña con casarse con Rodrigo Cuba y Natalie Vértiz será su madrina. (Foto: Composición: Captura de YouTube - "+QTV Network" / Instagram - @aleventuro)
Por Redacción EC

Ale Venturo reveló que Natalie Vértiz tendría un papel muy especial en su futura boda con el futbolista Rodrigo Cuba. La empresaria sorprendió al contar que la exMiss Perú sería la madrina de matrimonio en una eventual ceremonia con el deportista.

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