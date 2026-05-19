Ale Venturo reveló que Natalie Vértiz tendría un papel muy especial en su futura boda con el futbolista Rodrigo Cuba. La empresaria sorprendió al contar que la exMiss Perú sería la madrina de matrimonio en una eventual ceremonia con el deportista.

La confesión se dio durante una reciente entrevista al podcast “Q’Bochinche!”, donde la empresaria habló sobre la amistad que mantiene con Natalie Vértiz desde su infancia. La influencer dejó en claro que existe un fuerte vínculo personal entre ambas.

“Ah obvio, obvio, yo fui su testigo”, comentó Ale Venturo al ser consultada sobre la posibilidad de que Natalie Vértiz sea la madrina de su boda con el ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo sueña con casarse con Rodrigo Cuba y Natalie Vértiz será su madrina. (Foto: Captura de YouTube - "+QTV Network")

Ale Venturo también reafirmó que la amistad con Natalie viene desde hace mucho tiempo. “Sí, es mi mejor amiga, desde chiquititas”, expresó la influencer en el citado medio.

En otro momento de la entrevista, Ale Venturo habló sobre el proceso de divorcio que atravesó antes de pensar en un nuevo matrimonio junto a Rodrigo Cuba. Según explicó, el trámite legal fue complicado debido a que su boda anterior se realizó en Estados Unidos.

“Mi divorcio era un poco complicado porque yo me casé en Miami, no acá. Tenía que hacer un montón de trámites, era súper complicado y tuve que validarlo acá”, resaltó.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo confirman reconciliación con foto juntos. (Foto: Instagram)

Cabe recordar que Rodrigo Cuba recientemente habló sobre la posibilidad de casarse con Ale Venturo. Según dijo, está feliz porque su divorcio ya salió y es cuestión de tiempo para que ambos decidan unir sus vidas.

“Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación y bueno, esperamos, seguir yendo de la misma manera. Paso a paso. No me gusta correr tampoco porque las relaciones se construyen de a poco”, dijo al ser consultado por una posible boda.