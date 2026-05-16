Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a fuertes acusaciones de agresión, manejo de dinero y enfrentamientos por la tenencia de sus hijas entre el humorista y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esto ha generado que el sonero ponga fin a su relación de aproximadamente 17 años con la norteña, marcada por polémicas. Así, en lo que parece ser una nueva etapa de su vida, el humorista atraviesa uno de sus mejores momentos personales, no solo porque adquirió un departamento donde vive solo, sino también porque el amor le habría vuelto a sonreír junto a una joven enfermera de 22 años. A pesar de las criticas y cuestionamientos, el artista nacional se atrevió a revelar cómo conquistó a su actual pareja. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.