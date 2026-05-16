Pablo Villanueva, conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a fuertes acusaciones de agresión, manejo de dinero y enfrentamientos por la tenencia de sus hijas entre el humorista y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esto ha generado que el sonero ponga fin a su relación de aproximadamente 17 años con la norteña, marcada por polémicas. Así, en lo que parece ser una nueva etapa de su vida, el humorista atraviesa uno de sus mejores momentos personales, no solo porque adquirió un departamento donde vive solo, sino también porque el amor le habría vuelto a sonreír junto a una joven enfermera de 22 años. A pesar de las criticas y cuestionamientos, el artista nacional se atrevió a revelar cómo conquistó a su actual pareja. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE SU NUEVA PAREJA DE 22 AÑOS?

En una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, el popular ‘Melcochita’ se sinceró sobre su nuevo romance con una joven llamada Heydi Amado, lo cual ha despertado diversas críticas y cuestionamientos entre los internautas. A pesar de ello, el humorista nacional confesó que al inicio sintió temor de ser rechazado, probablemente debido a la gran diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, gracias a la confianza que la enfermera le brindó, según él, se atrevió a oficializar su romance con bombos y platillos. De hecho, el cómico contó que decidió, junto a ella, iniciar una convivencia en su nuevo departamento ubicado en Chorrillos, restando importancia a las críticas. “Le dije con miedo que estaba enamorado de ella y quería que fuera mi pareja. Pensé que me iba a rechazar, pero no fue así, me aceptó en una“, dijo.

Eso no es todo, ya que también se animó a declarar la actual pareja de Pablo Villanueva, Heydi, quien se mostró agradecida por la atención y la confianza que él le brinda. De acuerdo con la joven de 22 años, considera a ‘Melcocha’ como una persona detallista y destaca la comunicación que existe entre ambos en la actualidad. De esta manera, generó que la relación se formalice sin importar la diferencia de edad. “La diferencia de edad está ahí, no podemos ocultarla, pero se respeta. Yo amo cómo es él, una persona detallista. Hay mucha comunicación entre los dos. Cuando iba a su casa, lo atendía y cuidaba. Encontré en él a una persona especial que apareció en un momento importante de mi vida”, sostuvo la enfermera.

¿CÓMO ES EL NUEVO DEPARTAMENTO DEL POPULAR ‘MELCOCHITA’?

Hace unos días en ‘Magaly TV La Firme’, el popular ‘Melcochita’ mostró por primera vez ante cámaras su nuevo departamento, tras terminar su relación con la madre de sus hijas, Monserrat Seminario. A pesar de que su vivienda, ubicada en el distrito de Chorrillos, no está completamente amoblada, el cómico peruano reveló que cuenta con cómodos sillones, un juego de comedor, televisor, refrigeradora, cocina, entre otros elementos.

De acuerdo con el humorista, esta nueva etapa de su vida a los 89 años le ha traído mucha tranquilidad y felicidad, alejado de discusiones y señalamientos con su aún esposa. De esta manera, manifestó su deseo de disfrutar su soltería junto a sus seres queridos y amistades, dedicándose a lo que más le gusta: el arte. “Estoy soltero y hago lo que quiero, pero cosas buenas, nada de trafas, ni borracheras, ni mujeres”, sostuvo Pablo Villanueva, visiblemente entusiasmado.