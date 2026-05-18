El romance entre Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, y Heydi Amado, de 22 años, ha generado todo tipo de reacciones. Entre los comentarios más resaltantes figura el del padre de la joven, quien en el programa de Magaly Medina cuestionó al comediante por el romance con su hija.

En declaraciones para “Magaly TV, la firme”, Miguel Amado calificó como “una payasada” la relación entre su hija y Melcochita. “No estoy de acuerdo para nada, obviamente que no. ¿Qué papá va a estar de acuerdo con todo esto que está pasando?”, declaró.

Ante la desaprobación de su padre, Heydi Amado fue entrevistada por el diario Trome y aseguró que entiende la actitud de su progenitor, quien se preocupa por ella. Sin embargo, aclaró que ya conversó con él y todo está bien.

Palabras de Miguel Amado , suegro de Melcohita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Vi lo que mi papá dijo y puede que no esté de acuerdo, pero hemos conversado y respeta mi decisión. Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones. Mis sentimientos hacia él son sinceros y también los suyos hacia mí, nos está yendo bien y no le hacemos caso a los malos comentarios”, dijo la joven al citado medio.

Por su parte, Melcochita también marcó distancia de la polémica y descartó las críticas que señalan que la joven Heydi Amado se esté aprovechando de él para obtener algún tipo de beneficio. Según explicó, su relación se fortalece cada día.

“No es cierto que ella se esté aprovechando de mí, porque tiene más plata que yo. Ella tiene sus negocios en Gamarra y yo estoy trabajando para cumplir con mis hijas y vivir, nadie me está viviendo ni ‘sangrando’. Más bien, cada día estamos mejor, nos entendemos en todos los sentidos”, precisó el humorista.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heydi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

Como se recuerda, Melcochita, de 89 años, confirmó que mantiene una relación sentimental con Heydi Amado, de 22 años. La joven fue amiga de la aún esposa del cómico, Monserrat Seminario, quien también se ha pronunciado en contra del inesperado romance del padre de sus hijas con su examiga.