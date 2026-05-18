Resumen

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Heydi Amado defiende su relación con Melcochita: “Mis sentimientos hacia él son sinceros” . (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Heydi Amado defiende su relación con Melcochita: “Mis sentimientos hacia él son sinceros” . (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)
Por Redacción EC

El romance entre Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, y Heydi Amado, de 22 años, ha generado todo tipo de reacciones. Entre los comentarios más resaltantes figura el del padre de la joven, quien en el programa de Magaly Medina cuestionó al comediante por el romance con su hija.

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