Heydi Amado reveló que es lo que más le gusta de Melcochita, que, según dijo, la apoya en todo. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Heydi Amado reveló que es lo que más le gusta de Melcochita, que, según dijo, la apoya en todo. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")
Por Redacción EC

Heydi Amado volvió a referirse a la relación sentimental que mantiene con Pablo Villanueva, más conocido como Melcohita, y despejó una de las dudas que más han generado interés: la posibilidad de convertirse en madre. La joven aseguró que ambos han conversado sobre el tema y no descartan formar una familia en el futuro.

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