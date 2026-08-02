Heydi Amado volvió a referirse a la relación sentimental que mantiene con Pablo Villanueva, más conocido como Melcohita, y despejó una de las dudas que más han generado interés: la posibilidad de convertirse en madre. La joven aseguró que ambos han conversado sobre el tema y no descartan formar una familia en el futuro.

Durante el programa “El Reventonazo de la Chola Chabuca”, Heydi Amado contó que si planean ser padres, ya que es un deseo que tiene Melcochita. Además, resaltó que traer un hijo al mundo conlleva mucha responsabilidad.

“Siendo conscientes, sabemos la edad que él tiene, que es una gran responsabilidad, así que, como estamos por el momento, estamos bien”, contestó la pareja del humorista peruano.

Heydi Amado dice que ama mucho a Melcochita.

Asimismo, Heydi Amado también aprovechó para expresar los sentimientos que mantiene hacia Melcochita. “Yo estoy muy enamorada de él. Es una persona que me acompaña, nos acompañamos, pasamos momentos muy bonitos juntos. Siempre hay mucho respeto y comunicación, como de mi persona hacia él y de él hacia mí”, indicó.

Por otro lado, al ser consultada sobre las críticas hacia la relación que mantiene con Melcochita comentó que ha aprendido a convivir con ello. “Sé que hay comentarios de todo tipo; yo solamente los leo, los entiendo, pero al final es él y yo, y que la pasemos bien es lo que importa”, precisó.

A su vez, Melcochita también ha manifestado su deseo de volver a convertirse en padre, asegurando que la posibilidad de ampliar su familia lo llena de ilusión.

Heydi Amado reveló que es lo que más le gusta de Melcochita, que, según dijo, la apoya en todo. (Foto: Captura de video / "El reventonazo de la chola")

Mientras tanto, la pareja continúa compartiendo momentos juntos y enfrentando las opiniones del público con tranquilidad. Tanto Heydi Amado como Melcochita insisten en que su prioridad es disfrutar de su relación sentimental.