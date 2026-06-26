Villanueva agradeció públicamente el cuidado de su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, a quien calificó como su "angelita" | Foto: Archivo GEC
Villanueva agradeció públicamente el cuidado de su actual pareja, Heydi Amado, de 22 años, a quien calificó como su "angelita" | Foto: Archivo GEC
/ ALESSANDRO CURRARINO
Por Redacción EC

El cómico peruano Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afirmó que, pese a haber sufrido una descompensación y molestias cardíacas, retomará sus actividades laborales debido a la necesidad de cubrir deudas acumuladas y los gastos mensuales de sus hijas.

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