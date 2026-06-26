El cómico peruano Pablo Villanueva ‘Melcochita’ afirmó que, pese a haber sufrido una descompensación y molestias cardíacas, retomará sus actividades laborales debido a la necesidad de cubrir deudas acumuladas y los gastos mensuales de sus hijas.

En una entrevista con Trome, relató que el malestar físico apareció de forma repentina cuando se disponía a realizar una presentación, por lo que sus médicos recomendaron descanso absoluto.

Melcochita y Heydi Amado, su novia de 22 años (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

“Me estaba yendo a trabajar y empecé a sentir un dolor en el corazón. Fui a la clínica, pero lo que me pasó fue por una suma de todas las cosas que estoy pasando. Ya me estoy sintiendo mejor, el médico me ha dicho que tengo que estar en reposo, no estoy trabajando ”, declaró el comediante.

Pese a la recomendación médica de mantener reposo para favorecer su mejoría, el humorista admitió que su situación económica le impide detenerse por completo, ya que necesita generar ingresos de forma urgente.

“Recién retomaré mis actividades la próxima semana y tengo que trabajar porque tengo que pagar un montón de deudas y los gastos de mis hijas. Son como cerca de 7 mil mensuales que tengo que pagar”, manifestó.

En otro sentido, el humorista restó importancia a los comentarios de su exesposa, Monserrat Seminario, y pidió públicamente que se acelere su proceso de divorcio para poder continuar con su vida de manera independiente.

“No me importa lo que diga de mí. Lo único que tiene que hacer es darme el divorcio. Que sea feliz y que me deje ser feliz”, aseveró con firmeza el sonero, quien actualmente lleva una relación con Heydi Amado, una joven de 22 años.

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