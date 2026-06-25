A una semana de su estreno en México, el 18 de junio, ‘Toy Story 5’ acumuló una taquilla de 374 millones de pesos (unos 21,3 millones de dólares), con lo que el país se convirtió en su mercado más exitoso de Latinoamérica, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

La cinta producida por Disney y Pixar acumuló en siete días 5,27 millones de asistentes en salas mexicanas, dejando atrás a películas como ‘El día de la revelación’, del director Steven Spielberg, que desde su debut en cartelera el pasado 11 de junio, ha marcado apenas los 1,54 millones de espectadores.

Según Box Office Mojo, la recaudación de ‘Toy Story 5’ en México supera a la de otros grandes mercados latinoamericanos, como Brasil (6,53 millones de dólares) y Argentina (5,40 millones de dólares), e incluso a la de China (18 millones de dólares), uno de los principales mercados cinematográficos de Asia.

El éxito en el país norteamericano es tan solo un reflejo del desempeño de la película animada a nivel internacional que al momento ha logrado una recaudación superior a los 366 millones de dólares.

El público mexicano se ha mantenido fiel a la saga protagonizada por la pandilla liderada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie, ya que en 2019 ‘Toy Story 4’ también superó los 20 millones de dólares en su primera semana en cartelera y terminó su recorrido en los cines con una recaudación cercana a los 72 millones de dólares.

En la película animada "Toy Story 5", el rival a vencer es Lilypad, una tableta inteligente infantil con forma de rana (Foto: Pixar Animation Studios / Walt Disney Pictures)

Aunque ‘Toy Story 5’ tuvo un gran arranque, no logró rebasar a ‘Inside Out 2’ (2024), uno de los grandes éxitos taquilleros en películas animadas en el país, que en sus primeros días de estreno obtuvo más de 29,85 millones de dólares.

Otra de las favoritas del año y que tampoco logró desmontar la cinta dirigida por Andrew Stanton fue ‘Super Mario Galaxy: la película’ que debutó con 394,4 millones de pesos (unos 22,5 millones de dólares).

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