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Aunque ‘Toy Story 5’ tuvo un gran arranque, no logró rebasar a ‘Inside Out 2’ (2024), uno de los grandes éxitos taquilleros en películas animadas en el país | Foto: Difusión
Aunque ‘Toy Story 5’ tuvo un gran arranque, no logró rebasar a ‘Inside Out 2’ (2024), uno de los grandes éxitos taquilleros en películas animadas en el país | Foto: Difusión
Por Agencia EFE

A una semana de su estreno en México, el 18 de junio, ‘Toy Story 5’ acumuló una taquilla de 374 millones de pesos (unos 21,3 millones de dólares), con lo que el país se convirtió en su mercado más exitoso de Latinoamérica, según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

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