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Heydi Amado, pareja de Melcochita, expone a Monserrat Seminario con amigo del cómico. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Heydi Amado, pareja de Melcochita, expone a Monserrat Seminario con amigo del cómico. (Foto: Captura de video / "América Hoy")
Por Redacción EC

Heydi Amado, actual pareja de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió al contar detalles de conversaciones privadas que sostuvo con Monserrat Seminario. La joven aseguró que la aún esposa del cómico le confesó haber frecuentado a otro hombre mientras estaba casada.

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