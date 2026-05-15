Heydi Amado, actual pareja de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, sorprendió al contar detalles de conversaciones privadas que sostuvo con Monserrat Seminario. La joven aseguró que la aún esposa del cómico le confesó haber frecuentado a otro hombre mientras estaba casada.

En una entrevista para el programa “América Hoy”, Heydi Amado explicó que Monserrat Seminario le comentó que sí había salido con el amigo del cómico, con quien posteriormente fue captada en situaciones amorosas.

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“Lo que me comentó más que todo fue que sí había salido con esta persona, había frecuentado y, bueno, ya las imágenes hablan por sí solas”, respondió la enfermera de 22 años.

Heydi Amado, pareja de Melcochita, expone a Monserrat Seminario con amigo del cómico. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Como se recuerda, hace un par de meses se difundieron imágenes de Monserrat Seminario besando a otro hombre. En ese momento, Melcochita afirmó sentirse resignado tras la difusión de imágenes de su expareja y aseguró que solo esperaba concretar el divorcio.

La situación tomó aún más notoriedad luego de que familiares del humorista mostraran supuestas pruebas de una traición sentimental. Incluso, las hijas del cómico salieron públicamente a respaldar a su padre y señalaron que su padre se encontraba afectado emocionalmente.

Heydi Amado y el inicio de la relación con Melcochita

Heydi Amado también fue consultada si consideraba correcto haber iniciado una relación con la pareja de una amiga cercana.

“Mira, te voy a ser sincera, yo sé que eso no es correcto, por eso que yo, cuando el tiempo que he estado en la casa, yo he estado, o sea, respetando todo”, respondió Heydi Amado durante la entrevista televisiva.

Melcochita confirma su nuevo romance con Heidi Amado. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme)

Además, la joven de 22 años confesó estar enamorada del humorista y aseguró que actualmente vive una etapa llena de felicidad. “Te voy a ser sincera, en estos momentos sí. Me siento totalmente feliz, me siento totalmente ilusionada, enamorada y creo que más que todo ambos estamos bien, ambos nos acompañamos, conversamos y estamos totalmente bien”, expresó Heydi Amado.