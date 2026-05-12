Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, fue visto en una salsoteca con una joven de 22 años en situaciones muy cariñosas. Este hecho se evidenció en una reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme” y su aún esposa, Monserrat Seminario, aseguró que ambos mantienen una presunta relación sentimental.

Las cámaras de “Magaly TV, la firme” captaron el momento exacto donde se le ve a Melcochita abrazando y bailando con la joven durante una salida nocturna. Ante este suceso, su expareja Monserrat Seminario declaró que la señorita, identificada como Heidy Amado, no sería una desconocida. “Dos años ha vivido en mi casa con mi familia. Ella dormía en el cuarto con mis hijas”, dijo la aún esposa de cómico.

Asimismo, Monserrat Seminario afirmó que ella ya sabía de las salidas de Melcochita con la joven y no dudó en afirmar que ella sería su nueva pareja. “Amado Gálvez es su nueva mujer”, respondió cuando fue consultada directamente sobre la relación entre ambos.

Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Sí, yo ya sabía. La que vivía en mi departamento, que yo le decía hija”, agregó Monserrat, quién además señaló que la situación le habría generado una gran decepción.

Por su parte, el cómico negó inicialmente que exista un romance y aseguró que la joven solo lo ayuda con sus cuidados personales. Incluso señaló que ella cumple funciones similares a las de una enfermera debido a su avanzada edad.

“Por supuesto que a veces se queda pues hermano, tiene que hacerme mi comida, mis remedios que tengo que tomar. Como voy a tener relación hermano, tengo 90 años, es como tú, pagas a una enfermera que te cuide… Me duele hasta el alma, ella saca mis remedios, me hace mi desayuno”, respondió Melcochita al ser consultado por la joven.

Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Heidy Amado también se pronunció brevemente y explicó que permanece junto al artista por motivos laborales y de asistencia personal. “Es un tema de trabajo, ustedes saben, él es una persona mayor que necesita sus cuidados”, declaró al reportero del programa “Magaly TV, la firme”.