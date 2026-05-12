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Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Melcochita es captado en comprometedora situación con una joven en una discoteca. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, fue visto en una salsoteca con una joven de 22 años en situaciones muy cariñosas. Este hecho se evidenció en una reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme” y su aún esposa, Monserrat Seminario, aseguró que ambos mantienen una presunta relación sentimental.

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