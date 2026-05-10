Por Redacción EC

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a fuertes acusaciones de agresión, manejo de dinero y enfrentamientos por la tenencia de sus hijas entre el humorista y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esto ha generado que el sonero ponga fin a su relación de aproximadamente 17 años con la norteña, marcada por polémicas. En ese sentido, en lo que parece ser una nueva etapa en su vida personal, el popular ‘Melcoloco’ ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su nuevo departamento, donde actualmente vive solo y alejado de las disputas con la madre de sus hijas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.