Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los artistas más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a fuertes acusaciones de agresión, manejo de dinero y enfrentamientos por la tenencia de sus hijas entre el humorista y su aún esposa, Monserrat Seminario. Esto ha generado que el sonero ponga fin a su relación de aproximadamente 17 años con la norteña, marcada por polémicas. En ese sentido, en lo que parece ser una nueva etapa en su vida personal, el popular ‘Melcoloco’ ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su nuevo departamento, donde actualmente vive solo y alejado de las disputas con la madre de sus hijas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ES EL NUEVO DEPARTAMENTO DEL POPULAR ‘MELCOCHITA’?

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, el popular ‘Melcochita’ mostró por primera vez ante cámaras su nuevo departamento, tras terminar su relación con la madre de sus hijas, Monserrat Seminario. A pesar de que su vivienda, ubicada en el distrito de Chorrillos, no está completamente amoblada, el cómico peruano reveló que cuenta con cómodos sillones, un juego de comedor, televisor, refrigeradora, cocina, entre otros elementos.

De acuerdo con el humorista, esta nueva etapa de su vida a los 89 años le ha traído mucha tranquilidad y felicidad, alejado de discusiones y señalamientos con su aún esposa. De esta manera, manifestó su deseo de disfrutar su soltería junto a sus seres queridos y amistades, dedicándose a lo que más le gusta: el arte. “Estoy soltero y hago lo que quiero, pero cosas buenas, nada de trafas, ni borracheras, ni mujeres”, sostuvo Pablo Villanueva, visiblemente entusiasmado.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE LA PENSIÓN QUE SOLICITA MONSERRAT SEMINARIO?

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, se hizo publico la pensión que solicita Monserrat Seminario para sus menores hijas. De acuerdo con el popular cómico, su expareja le pide una pensión mensual de S/ 20 000, la cual cubriría ciertas necesidades básicas de sus pequeñas; sin embargo, dejó en claro que no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir el monto, argumentando su avanzada edad. De esta manera, el también sonero rechazó la postura de la madre de sus hijas y no dudó en mandarla a trabajar. “Claro que tiene que trabajar, sacarse la mie***. Irse a la avenida Arequipa, no sé, a vender frutas seguro”, expresó.

Por su parte, Susan Villanueva, hija del cómico Pablo Villanueva, avivó aún más la polémica al revelar que la norteña negó otorgarle la tenencia compartida a su padre. Además, indicó que Monserrat pidió que él visite a sus hijas una vez por semana en su domicilio y bajo su supervisión, generando el rechazo de la propuesta. Eso no es todo, Susan sostuvo que el comediante propuso otorgarle una manutención de S/ 1 000 todos los meses exclusivamente para los alimentos, aunque señaló que él ya viene cumpliendo con el pago de las cuotas del hogar. “Ella pidió que mi papá vaya una vez por semana a su casa bajo su presencia como si mi papá fuera un criminal. Ella ha dicho que él es demasiado anciano y que él no puede cuidarse ni él mismo, entonces cómo va a esperar que el hombre de 90 años le de S/ 20 000″, criticó.