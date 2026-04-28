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Monserrat Seminario marca distancia de ‘Melcochita’. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Monserrat Seminario marca distancia de ‘Melcochita’. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Tras varias semanas de discusiones públicas a distancia, Monserrat Seminario prefirió marcar distancia de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Según explicó la piurana, dejó de amar al humorista, de quien está en proceso de divorcio.

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