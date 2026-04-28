Tras varias semanas de discusiones públicas a distancia, Monserrat Seminario prefirió marcar distancia de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita. Según explicó la piurana, dejó de amar al humorista, de quien está en proceso de divorcio.

En recientes declaraciones al diario Trome, la madre de las hijas de Melcochita aseguró que no guarda “rencor ni odio” contra el humorista. Además, dejó entrever que el también sonero estaría en salidas con una joven.

“No le guardo rencor ni odio. Él se fue porque estaba inquieto, no lo boté, no lo engañé, eso lo inventaron ellos (la familia del cómico). Está saliendo con una chibola que incluso está con un chibolo de su edad. Cuando lo boten, no lo voy a recibir. Ya no lo amo, pasé la página”, declaró Seminario.

Monserrat Seminario prefirió marcar distancia de Pablo Villanueva. (Foto: Instagram)

En la misma línea, Monserrat Seminario aseguró que ella no trabajó y era dependiente económicamente de Pablo Villanueva porque él así lo quería, ya que no la dejaba trabajar para que se dedique a tiempo completo a su rol como madre y ama de casa.

“Sí, he sido una mantenida porque cuando quise trabajar, desde el inicio, él no quiso que lo hiciera, y lo dijo: ‘Yo a mi mujer no la voy a dejar trabajar, porque trabajo para mantenerla’. Él dijo eso en la televisión, hay videos”, aseguró.

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“Quiso que me dedicara 100% a la casa, a mis hijas y a él. Eso es lo que hice y no me quejo. Me dio mis gustos, les dio sus gustos a mis hijas, nos paseamos, viajamos. Fui mamá, esposa, me dediqué a mi hogar”, agregó Seminario.

(Foto: El Show)

Finalmente, en una reciente transmisión en vivo en redes sociales, Monserrat aseguró que tiene bloqueado de su teléfono celular a Melcochita y que el humorista le pide a sus hijas que lo desbloquee, pero ella no lo hará.