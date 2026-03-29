La repentina muerte de Manolo Rojas ha generado una gran cantidad de reacciones de parte de amigos y colegas de la industria del entretenimiento. Uno de los artistas que se ha mostrado más afectado ha sido Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, quien recientemente recordó un tema que grabó con el actor cómico.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melcochita compartió un fragmento del videoclip de la canción “Papá Dios es salsero”, tema que grabó junto a Manolo Rojas y Sabrosura para ti.

En el videoclip, grabado frente a ‘Las caras de Atahualpa’ en el Callao, Melcochita aparece con uno de sus característicos y extravagantes atuendos. Por su parte, Manolo Rojas luce un traje de azul que resalta entre todos los músicos.

“Mi hermanito, porque nos dejaste. Ahora hay una rumba grande en el cielo. Te extrañaré mucho mi hermano del alma”, escribió Pablo Villanueva como leyenda de su publicación en redes sociales.

Por si fuera poco, en otro video compartido en las redes sociales de Melcochita se puede ver al experimentado humorista y sonero cantando en un local, donde pide unos segundos de silencio para la memoria de Manolo Rojas.

Melcochita compartió un fragmento del videoclip de la canción “Papá Dios es salsero”, tema que grabó junto a Manolo Rojas. (Foto: Instagram)

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“Me siento un poco triste porque un compañero de trabajo, Manolo Rojas, ha fallecido. Gran imitador, talento peruano. Yo quisiera, aunque sea, 30 segundos de silencio en honor a este señor”, dijo Melcochita. Todo el local respetó el momento de reflexión y Villanueva agradeció el gesto, luego siguió con su show.

Como se recuerda, Manolo Rojas fue hallado sin vida frente a su vivienda en La Victoria el pasado 27 de marzo. Su muerte, a los 63 años, ha enlutado a la escena artística nacional.