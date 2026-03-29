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Melcochita recuerda canción grabada junto al actor Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Melcochita recuerda canción grabada junto al actor Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La repentina muerte de Manolo Rojas ha generado una gran cantidad de reacciones de parte de amigos y colegas de la industria del entretenimiento. Uno de los artistas que se ha mostrado más afectado ha sido Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, quien recientemente recordó un tema que grabó con el actor cómico.

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