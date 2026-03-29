Resumen

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Jimmy Santi protagoniza un momento de tensión al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas. (Foto: Composición / Jairo Vega )
Jimmy Santi protagoniza un momento de tensión al intentar ingresar al velorio de Manolo Rojas. (Foto: Composición / Jairo Vega )
Por Redacción EC

Jimmy Santi vivió un incómodo y tenso momento durante el velorio del comediante Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. El cantante llegó al Gran Teatro Nacional de San Borja para despedirse de su colega y amigo; sin embargo, reaccionó con enojo al no poder ingresar al recinto.

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