Jimmy Santi vivió un incómodo y tenso momento durante el velorio del comediante Manolo Rojas, quién falleció el pasado viernes 27 de marzo. El cantante llegó al Gran Teatro Nacional de San Borja para despedirse de su colega y amigo; sin embargo, reaccionó con enojo al no poder ingresar al recinto.

Los restos del humorista Manolo Rojas fueron velados en la sala VIP del Gran Teatro Nacional el sábado 28 de marzo. Familiares, amigos, admiradores y diversas figuras del espectáculo llegaron al lugar para despedirse y verlo por última vez. No obstante, Jimmy Santi no pudo ingresar ya que, aparentemente, habría llegado muy tarde.

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A través de un video que circula por las redes sociales se ve al cantante protagonizar un momento tenso e incómodo al no poder ingresar al velatorio de Manolo Rojas. Testigos indicaron que Jimmy reclamó al personal de forma airada por no poder acceder a darle el último adiós a su colega.

Jimmy Santi es trasladado en silla de ruedas en velorio de Manolo Rojas. (TikTok)

En el video, se observa a Jimmy Santi discutiendo e incluso intentando abrirse paso, mientras algunas personas presentes trataban de calmarlo. En medio del altercado, su reacción fue calificada como descontrolada, evidenciando el impacto emocional del difícil momento.

Posteriormente, la situación dio un giro completo cuando el intérprete habría sufrido una descompensación y fue visto en mal estado, llegando al punto de ser trasladado en silla de ruedas.

Como se recuerda, el cierre de las puertas del Gran Teatro Nacional estaba programado para las 7 p.m, ya que se preparaba el traslado del cuerpo del humorista hacia su ciudad natal, Huaral. Esta medida impidió el ingreso de más personas, incluido el cantante Jimmy Santi.