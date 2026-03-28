La actriz cómica Patricia Alquinta, recordada por su trabajo en “Risas y Salsa” y “Risas de América”, lamentó la sorpresiva muerte de su amigo y colega Manolo Rojas, quien fue hallado sin vida la noche del sábado 27 de marzo, a los 63 años.

A través de una comunicación telefónica con RPP, Alquinta se mostró muy afectada por la muerte de Manolo Rojas, a quien consideraba una persona muy alegre, por lo que su partida significa “un momento muy difícil para todos sus amigos”.

“Disculpa que esté así, pero este es un momento muy difícil para todos los que conocemos a Manolo. Estaba hablando con Hernán (Vidaurre) y no lo entendemos... Es un momento muy difícil no para mí, (sino) para todos sus amigos”, dijo Alquinta entre lágrimas.

Patricia Alquinta resaltó el cariño que sentía por Manolo Rojas. (Foto: Instagram)

En la misma línea, Patricia Alquinta resaltó el cariño que sentía por Manolo Rojas y precisó que ahora se encuentra al lado de su padre y también de su excompañero de “Los Chistosos”, Guillermo Rossini.

“Yo sé que Manolo está ahorita con ellos, nos está escuchando y mirándonos. Lo quiero mucho”, precisó la actriz.

En otro momento de la entrevista, Patricia Alquinta dijo que Manolo Rojas era un “gran cantante” y que le ofreció que grabaran juntos una canción. Además, pidió al público que no dejen que las canciones de Manolo Rojas sean olvidadas.

Patricia Alquinta recordó a su amigo como una persona alegre que le gustaba mucho cantar. (Foto: Instagram)

“Siento que ahora deberían de escucharlas más, porque es algo que nos deja. Estamos acostumbrados a que nos haga reír, a verlo todos los sábados. Pero a él le encantaba cantar y tiene un montón de canciones, muchas, muy bonitas. Y ojalá que lo escuchen ahora”, puntualizó Alquinta en su declaración.

Como se recuerda, Patricia Alquinta y Manolo Rojas mantuvieron una larga amistad desde que compartieron sets en “Las vecinas de Huaycán” en el programa “Risas y salsa”. Ahora, el mundo del espectáculo lamenta la repentina partida del actor cómico.