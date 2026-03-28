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Patricia Alquinta lamenta la partida de Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Patricia Alquinta lamenta la partida de Manolo Rojas. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La actriz cómica Patricia Alquinta, recordada por su trabajo en “Risas y Salsa” y “Risas de América”, lamentó la sorpresiva muerte de su amigo y colega Manolo Rojas, quien fue hallado sin vida la noche del sábado 27 de marzo, a los 63 años.

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