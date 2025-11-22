Tras la muerte del comediante Guillermo Rossini a los 93 años, artistas se pronunciaron sobre el hecho. Uno de sus grandes compañeros en ‘Risas y Salsas’ y también en ‘Los Chistosos’, Manolo Rojas, de enteró del fallecimiento a través de la familia de Rossini.

“Ha sido un golpe (...) Algún día en la vida nos tenía que tocar, acaba de anunciarlo la familia. Le doy mis condolencias a su familia. Nosotros siempre frecuentabamos a mi tío”, dijo su excompañero de programa Manolo Rojas en RPP.

Rossini deja un legado de más 60 años de vista artística repartidos entre el teatro, televisión y principalmente la radio.

“Te recordaremos con mucho amor”, dijo su hijo Coco Rossini al confirmar el lamentable deceso.

En 1959, mientras trabajaba como visitador médico, Rossini, alentado por un amigo, participó en un concurso de imitaciones organizado por Augusto Ferrando. Tras ganar entre cien concursantes, el presentador de “Trampolín a la fama”, lo llevó a su peña y a la radio, donde el actor realizó sus primeras imitaciones de figuras políticas, además de narradores hípicos como Juan Ramírez Lazo y Federico Roggero, y otros personajes destacados de la época.

Guillermo Rossini protagoniza un emotivo reencuentro con el elenco de “Risas y salsa”. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, el destacado humorista laboró en el exitoso programa “Los chistosos”, de RPP, desde 1994 hasta 2021.

En su última entrevista concedida a El Comercio aseguró haber sido el creador de este programa.

“Estaba solo en la radio, trabajando con una locutora y contando chistes. La gente me enviaba cartas, y así hicimos el Campeonato Nacional del Chiste. Había una productora que me decía: ‘¿Cuándo traes un chistoso como invitado?’. Me parecía una palabra despectiva, pero igual traía a Melcochita y a Barraza. Ella insistía en que siguiera trayendo chistosos. Ahí nació el nombre. Fui el creador de ‘Los Chistosos’”, destacó.

A lo largo de su carrera, Rossini González recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la distinción de “Personalidad Meritoria de la Cultura”, otorgada por el Ministerio de Cultura en 2021.