Guillermo Rossini Gonzáles, el icónico actor cómico y exconductor de ‘Los Chistosos’ falleció a los 93 años, confirmó su hijo Coco Rossini a través de una storie en su cuenta de Instagram.

El humorista nació en la ciudad de Lima, capital del Perú el 3 de septiembre de 1932.

“Ha sido un golpe (...) Algún día en la vida nos tenía que tocar, acabo de anunciarlo la familia. Le doy mis condolencias a su familia. Nosotros siempre frecuentabamos a mi tío”, dijo su excompañero de programa Manolo Rojas en RPP.