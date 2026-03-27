“Cuando me reuní con los demás en Los Ángeles no sentí que veía a mis compañeros, sino a familiares que se perdieron por mucho tiempo”. Con esa confesión, una de las más íntimas de “BTS: the return”, el nuevo documental de Netflix deja claro que el regreso de BTS no es solo el retorno de una banda global, sino el reencuentro de siete jóvenes que crecieron juntos, se separaron por obligación y hoy vuelven a mirarse con el peso de la historia sobre los hombros.

La película, estrenada este 27 de marzo, acompaña a RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook en la creación de “Arirang”, su primer álbum como grupo tras el servicio militar, y revela un comeback atravesado por la nostalgia, la presión y el deseo de seguir siendo ellos mismos.

Lejos de presentar un retorno triunfal sin fisuras, la película se adentra en un momento de transición. El documental acompaña a los siete integrantes en Los Ángeles, donde se reunieron en el 2025 para empezar a trabajar en el disco, y muestra a un BTS que vuelve a convivir, a discutir, a dudar y a preguntarse qué significa seguir siendo BTS después de casi cuatro años de pausa.

Desde los primeros minutos, la cinta deja claro que el reencuentro estuvo guiado por interrogantes y dudas. “No sé por qué estoy aquí”, dice Jimin en uno de los pasajes más vulnerables del documental. La respuesta de otro integrante —“Todos pensamos igual”— resume el tono de una película menos interesada en la épica de la reaparición que en las dudas que lo sostienen.

Una de las grandes revelaciones del filme es, justamente, que el regreso no se construyó desde la seguridad, sino desde la presión de volver a estar a la altura de su propia historia.

En el documental RM plantea una inquietud central: qué es lo que todavía los hace especiales como grupo. El proceso de “Arirang” aparece atravesado por esa necesidad de redescubrir su identidad artística, sin extender más la ausencia y con la expectativa mundial puesta sobre ellos.

Ese malestar aparece verbalizado por los propios miembros. “Lo que me hace sentir estresado es que solo quiero divertirme, pero siento que estamos atascados. Es mucha presión”, se escucha decir en una de las escenas de trabajo.

También reconocen el temor a que el público espere más de ellos o piense que su mejor momento ya pasó. Frente a eso, uno de los integrantes pone en palabras la esperanza que aún los sostiene: “No siento presión, pero si somos felices en el proceso y si nosotros y los fans podemos ser felices, será bueno”.

El documental también encuentra una de sus claves emocionales en la memoria compartida. j-hope recuerda el momento en que volvieron a ver juntos videos antiguos del grupo: “Ayer volvimos a ver videos nuestros juntos y miramos todo lo que hicimos, vimos nuestra historia a través de los años”.

Luego añade una frase que ayuda a entender por qué BTS sigue en pie después de tanto tiempo: “Me identifico mucho con lo que hablamos sobre eso; pienso que es gracias a esos profundos sentimientos de anhelo y a las cosas que hemos experimentado juntos que el equipo ha logrado perdurar en el tiempo”.

El corazón simbólico del documental está en “Arirang”, la canción que inspira el título del álbum. La cinta muestra que el grupo debatió intensamente cómo incorporar ese referente cultural a su nueva música, especialmente en el tema “Body to Body”.

Hubo una discusión real sobre cuánto debía durar la muestra de “Arirang”: demasiado extensa podía sonar forzada; demasiado breve, vaciar su peso simbólico.

En ese debate también aparece la preocupación por la autenticidad. “No quisiera que haya mucho inglés; se perdería la autenticidad”, dice uno de los miembros.

La discusión no gira solo en torno a una canción, sino a una pregunta mayor: cómo volver siendo fieles a sí mismos, pero sin sonar como una repetición del pasado.

Jung Kook aporta una de las reflexiones más claras sobre ese proceso. “Para empezar, el concepto debe ser Arirang sí o sí, pero con respecto al significado de la palabra ‘Arirang’, está en nuestras manos elegir cómo vamos a expresarlo”, dice.

La película también deja ver el desgaste que acompaña ese retorno. Más que nostalgia, “BTS: The return” expone cansancio, disciplina y una necesidad urgente de redefinirse. Tras salir del servicio militar, los integrantes viajaron a Los Ángeles, vivieron juntos mientras daban forma al disco y trabajaron con productores como Diplo y el compositor surcoreano Pdogg antes de regresar a Corea del Sur para terminar la mezcla. En ese trayecto, la película muestra escenas de convivencia, momentos de relajación y también dudas sobre decisiones clave, como elegir “Swim” como sencillo principal.

Justamente, otra de las ideas que deja el documental es que BTS no quiso volver sonando igual que antes. Algunos de los miembros veían “Swim” como una apuesta menos obvia para encabezar el regreso, pero también como una señal de madurez. Suga y RM coinciden en la película en que era tiempo de proyectar una imagen más adulta, más acorde con la edad y la experiencia que ahora atraviesa al grupo.

Pero si hay una línea emocional que atraviesa todo el documental, es la de la familia. “Cuando me reuní con los demás en Los Ángeles no sentí que veía a mis compañeros, sino a familiares que se perdieron por mucho tiempo”, confiesa uno de ellos. “Haber pasado la mitad de mi vida con ellos es mi segunda familia”, añade después, antes de reconocer que el paso del tiempo también ha dejado huella.

Desde Netflix, la producción ha sido presentada como un acceso “sin precedentes” al grupo mientras entra en una nueva era. Tudum, la plataforma editorial del servicio, insiste en que el documental captura un momento hasta ahora no visto: el de BTS enfrentando una incertidumbre inédita, pero conservando al mismo tiempo la química y los gestos cotidianos que los fans reconocen de inmediato.

La elección de Bao Nguyen como director también ayuda a entender el enfoque. En una entrevista con GQ, el realizador explicó que quiso filmar a BTS no solo como íconos globales, sino como personas atravesadas por dudas sobre autenticidad, relevancia y legado. Para él, la historia del regreso tenía algo épico: comparó a BTS con Ulises de la Odisea y a ARMY con Penélope, esperando el retorno.

El estreno del documental llega, además, en un momento de enorme exposición para el grupo. Apenas días antes, el especial en vivo “BTS The Comeback Live: Arirang” reunió 18,4 millones de espectadores en Netflix entre la transmisión inicial y el día siguiente, según datos difundidos por la plataforma y recogidos por Variety. Ese contexto ayuda a explicar por qué “BTS: The return” no se percibe como una simple pieza promocional, sino como el retrato de una reaparición observada por millones.

En el fondo, lo que el documental termina mostrando es que el regreso de BTS no consiste solo en volver al escenario. Consiste en volver a encontrarse, a hablar el mismo idioma creativo, a medir el peso de su historia. Y volver, también, con el miedo inevitable de no saber si el mundo que los esperaba sigue siendo el mismo. “BTS: The return” convierte ese vértigo en relato y, por eso, su mayor hallazgo no es la épica del comeback, sino la fragilidad que lo sostiene.