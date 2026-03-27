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Lejos de presentar un retorno triunfal sin fisuras, “BTS: the return” se adentra en un momento de transición. El documental acompaña a los siete integrantes en Los Ángeles,
Lejos de presentar un retorno triunfal sin fisuras, “BTS: the return” se adentra en un momento de transición. El documental acompaña a los siete integrantes en Los Ángeles,
Por Sonia del Águila

“Cuando me reuní con los demás en Los Ángeles no sentí que veía a mis compañeros, sino a familiares que se perdieron por mucho tiempo”. Con esa confesión, una de las más íntimas de “BTS: the return”, el nuevo documental de Netflix deja claro que el regreso de BTS no es solo el retorno de una banda global, sino el reencuentro de siete jóvenes que crecieron juntos, se separaron por obligación y hoy vuelven a mirarse con el peso de la historia sobre los hombros.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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