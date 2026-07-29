El músico francés Kavinsky actúa durante su concierto en el 22º Festival Sziget (Isla) en la Isla del Astillero, al norte de Budapest, Hungría. (Foto: EFE)
El músico francés Kavinsky actúa durante su concierto en el 22º Festival Sziget (Isla) en la Isla del Astillero, al norte de Budapest, Hungría. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como ‘Nightcall’, de la banda sonora de la película ‘Drive’ (2011), protagonizada por Ryan Gosling, fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario Le Parisien.

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