Horóscopo de HOY, martes 28 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita pero positiva acabará con la rutina y traerá el éxito. Amor: con cierto esfuerzo logrará fortalecer la pareja; son buenas personas que se aman.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un par de buenos argumentos resolverán la causa que demora los proyectos. Amor: la relación mejorará porque no deja pasar discusión sin aclarar; hermoso romance.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su capacidad para no dejar nada inconcluso será destacada por el entorno. Amor: tomando la iniciativa y con fuerte encanto, la pareja crecerá en calidez y estabilidad.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para aplicar toda su experiencia y resolver los asuntos pendientes. Amor: si discute por todo, las perspectivas en la pareja no serán para nada buenas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades inesperadas, pero llegará gente idónea que ayudará. Amor: el diálogo dará paso al entendimiento mutuo y la calidez comenzará a crecer.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: llegará una ráfaga de buena fortuna que aliviará lo económico. Amor: la relación tendrá momentos vibrantes en encuentros con sugerencias divertidas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su actitud equilibrada será destacada por el entorno y traerá beneficios. Amor: se acercará una persona con una propuesta audaz pero no dudará en aceptar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para cambiar de empleo o generar otro negocio. Amor: en un encuentro familiar hallará a una persona que le despertará mucho agrado.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará una decisión que resolverá problemas de vieja data. Amor: el compañerismo crecerá en la pareja y sanará las heridas que aún no cierran.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad para generar proyectos o negocios será destacada. Amor: una actitud obstinada no ayudará a la relación; habrá que dar el primer paso.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su facilidad para adaptarse a todo convertirá una crisis en oportunidad. Amor: descubrirá que siente gran afinidad con alguien que le despierta algo agradable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará una interesante oportunidad para cumplir tareas gratificantes. Amor: una relación del pasado aparecerá pero será para sanar alguna vieja herida.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SOCIABLE Y CON GRAN CAPACIDAD PARA HACER NUEVAS AMISTADES. NADA FRÍVOLA.