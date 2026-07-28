Stephanie Valenzuela se une a Los Kipus para una nueva versión de “Nada soy”. (Foto: Instagram / @tefivalenzuela)
Stephanie Valenzuela se une a Los Kipus para una nueva versión de “Nada soy”. (Foto: Instagram / @tefivalenzuela)
Por Redacción EC

La cantante e influencer Stephanie Valenzuela, más conocida como Tefi Valenzuela, se unió a las celebraciones por Fiestas Patrias al presentarse junto a la reconocida agrupación criolla Los Kipus en el Killa Fest, realizado en el Centro de Convenciones Maracaná. La artista arequipeña emocionó al público con una renovada versión del emblemático vals “Nada soy”.

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