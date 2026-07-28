La cantante e influencer Stephanie Valenzuela, más conocida como Tefi Valenzuela, se unió a las celebraciones por Fiestas Patrias al presentarse junto a la reconocida agrupación criolla Los Kipus en el Killa Fest, realizado en el Centro de Convenciones Maracaná. La artista arequipeña emocionó al público con una renovada versión del emblemático vals “Nada soy”.

La interpretación marcó un momento especial en la carrera de la cantante, quien compartió escenario con una de las agrupaciones más representativas de la música criolla peruana. La propuesta fusionó la esencia tradicional del tema con el estilo propio de Valenzuela.

Durante la presentación, la artista no ocultó su emoción y aprovechó para dirigirse al público con un mensaje cargado de optimismo. Tefi recordó que durante años soñó con cantar junto a Los Kipus y destacó la importancia de la perseverancia para alcanzar las metas personales y profesionales.

“Hace 10 años no me imaginaba cantar con Los Kipus. Dios no puede abrir puertas que ustedes no toquen, pero si ustedes persisten, se abrirán, y con esfuerzo sus sueños se van a cumplir”, dijo Valenzuela, notablemente emocionada. Sus palabras fueron recibidas con aplausos de parte del público.

La nueva versión de “Nada doy” fue estrenada en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia del Perú. El evento reunió a importantes exponentes de la música criolla, entre ellos Los Embajadores Criollos, Carlos Ardiles y Fernando Llantoy.

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La participación de Tefi Valenzuela fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Su interpretación despertó la nostalgia de los asistentes y puso en valor la vigencia de los clásicos del cancionero peruano ante nuevas generaciones.

Stephanie Valenzuela se une a Los Kipus para una nueva versión de “Nada soy”. (Foto: Instagram / @tefivalenzuela)

Con esta presentación, la artista continúa fortaleciendo su faceta musical y acercándose a géneros tradicionales del país. La colaboración con Los Kipus representa un nuevo paso en su carrera y una apuesta por revalorizar la música criolla en el marco de las celebraciones nacionales.