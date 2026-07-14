La reconocida orquesta de cumbia Agua Marina anunció su regreso a los escenarios como parte de la celebración por sus 50 años de trayectoria artística. El concierto se realizará el próximo 28 de noviembre en el Estadio San Marcos con el espectáculo “Gracias por todo”. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster y la preventa exclusiva será del 16 al 19 de julio.

El retorno marca el fin de una prolongada pausa que la agrupación inició en octubre de 2025, luego del atentado que sufrió durante una presentación en Lima. Tras ese episodio, los hermanos Quiroga decidieron suspender temporalmente sus actividades musicales mientras priorizaban la seguridad y recuperación de todo su equipo.

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“A nosotros, la música nos enseñó a seguir, incluso cuando el camino se vuelve más difícil que nunca. Y, si algo nos sostuvo siempre fueron sus mensajes, su espera, su lealtad y el honor que le siguen haciendo a nuestras canciones”, manifiestan los Hermanos Quiroga.

“Este 28 de noviembre, en el Estadio San Marcos, los invitamos a un reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”, sostuvieron emocionados los músicos.

Agua Marina está de regreso a los escenarios

Fundada en 1976 en la provincia de Sechura, región Piura, Agua Marina se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas de la cumbia peruana. A lo largo de cinco décadas ha construido un amplio repertorio de éxitos que la han convertido en un referente del género tanto en el Perú como en el extranjero.

Entre sus canciones más populares destacan “Tu amor fue una mentira”, “Paloma ajena”, “Pasitos para bailar” y “Tu traición se acabó”, temas que continúan sonando en emisoras y plataformas digitales. Ahora, la agrupación de cumbia se prepara para su esperado regreso a los escenarios con un show de agradecimiento.

Agua Marina ofrecerá concierto virtual para celebrar la llegada del Año Nuevo. (Foto: Instagram)

El retorno de Agua Marina a los espectáculos coincide con el inicio de las actividades conmemorativas por sus 50 años de carrera artística. Las entradas saldrán a la venta a través de Ticketmaster.