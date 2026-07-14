Agua Marina anuncia su regreso a los escenarios para celebrar sus 50 años de trayectoria. (Foto: Instagram / @aguamarinaoficial)
Agua Marina anuncia su regreso a los escenarios para celebrar sus 50 años de trayectoria. (Foto: Instagram / @aguamarinaoficial)
Por Redacción EC

La reconocida orquesta de cumbia Agua Marina anunció su regreso a los escenarios como parte de la celebración por sus 50 años de trayectoria artística. El concierto se realizará el próximo 28 de noviembre en el Estadio San Marcos con el espectáculo “Gracias por todo”. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster y la preventa exclusiva será del 16 al 19 de julio.

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