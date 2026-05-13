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La canción fue compuesta por Alejandro Vezzani y producida musicalmente por el propio Paz | Foto: Difusión
La canción fue compuesta por Alejandro Vezzani y producida musicalmente por el propio Paz | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantante y actor Erick Elera presentó su nueva producción musical titulada “Tramposa” en colaboración con el intérprete y productor Lucho Paz, quien suma más de cuatro décadas de trayectoria en la escena tropical peruana.

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