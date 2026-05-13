El cantante y actor Erick Elera presentó su nueva producción musical titulada “Tramposa” en colaboración con el intérprete y productor Lucho Paz, quien suma más de cuatro décadas de trayectoria en la escena tropical peruana.

La canción fue compuesta por Alejandro Vezzani y producida musicalmente por el propio Paz, bajo la producción ejecutiva de Nataly Hurtado. “Estoy muy orgulloso de esta unión con Lucho Paz”, dijo Elera por su parte.

El tema busca fusionar el estilo característico de la cumbia con elementos modernos, enfocándose en un mercado que incluye tanto las radios locales como las plataformas digitales.

La narrativa del tema sugiere una historia de desamor y traición, elementos que se trasladan al videoclip, mismo que es protagonizado por la modelo Xiomy Kanashiro.

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Por su parte, Lucho Paz reafirma con este proyecto su faceta como productor e intérprete, apostando por renovar el sonido de la cumbia peruana.

El sencillo “Tramposa” ya se encuentra disponible en YouTube y en las principales plataformas de ‘streaming’ musical.

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