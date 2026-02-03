Erick Elera dejó la conducción de ‘Mande quien mande’ a pocos días de su estreno

El actor y cantante Erick Elera confirmó este martes su salida definitiva de la conducción del programa ‘Mande quien mande’ (MQM), apenas dos semanas después de haberse integrado al equipo liderado por Laura Huarcayo y Carlos Vílchez.

Así, el intérprete de Joel González explicó que su alejamiento se debe al inicio anticipado de las grabaciones de la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio’.

De ese modo, Elera explicó que su participación en MQM siempre se planteó como una colaboración temporal para el verano 2026.

“Ya empiezan las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’. Las cosas se han adelantado un poco. Siempre fue la idea de simplemente estar en el inicio. No sabía cuánto tiempo ni contrato había. Solamente un tema conversado, de palabra”, declaró en ‘América Espectáculos’.

Por otro lado, ante las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Laura, Elera desmintió cualquier tipo de rencilla profesional o personal.

“Es tonto decir que hemos tenido un problema con Laura, nada que ver. En ese sentido están equivocados. Para mí han sido dos semanas donde aprendí mucho”, sostuvo en otra entrevista para el diario Trome.

El actor señaló que, aunque ambos programas se emiten por la señal de América Televisión, la alta demanda física y horaria que exige su interpretación del personaje le impiden permanecer.

“La chamba en el programa no es sencilla. Por más que esté en el mismo canal, es complicado hacer las dos cosas. Tengo que seguir en la serie; la chamba ahí es dura y ahora vamos a ver qué aventuras vienen”, concluyó.