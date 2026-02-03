Erick Elera y Nataniel Sánchez protagonizan emotivo reencuentro

Erick Eleray Nataniel Sánchezprotagonizaron un emotivo reencuentro en la alfombra roja de la película “Mi mejor enemiga”, donde la actriz es una de las figuras principales del elenco. Ambos actores se mostraron muy sonrientes durante su encuentro.
Erick Eleray Nataniel Sánchezprotagonizaron un emotivo reencuentro en la alfombra roja de la película “Mi mejor enemiga”, donde la actriz es una de las figuras principales del elenco. Ambos actores se mostraron muy sonrientes durante su encuentro.
Los recordados actores de “Al fondo hay sitio” coincidieron en la alfombra roja de la cinta “Mi mejor enemiga” y, al verse, compartieron un tierno abrazo que llamó la atención de todos.
La escena no pasó desapercibida por la prensa y despertó el interés de los seguidores de ambos actores en redes sociales, donde les pidieron que vuelvan a trabajar juntos, ya sea en “Al fondo hay sitio” o cualquier otra producción.
Sobre una posible participación en “Al fondo hay sitio”, Nataniel Sánchez fue enfática al señalar que la producción tiene un espacio en su corazón y no descartaría sumarse.
“’Al fondo hay sitio’ tiene un gran lugar en mi corazón, fue una producción importantísima en mi vida, donde aprendí mucho y conocí gente maravillosa”, reconoció Nataniel.