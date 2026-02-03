Erick Elera y Nataniel Sánchez protagonizaron un emotivo reencuentro en la alfombra roja de la película “Mi mejor enemiga”, donde la actriz es una de las figuras principales del elenco. Ambos actores se mostraron muy sonrientes durante su encuentro.

Los recordados actores de “Al fondo hay sitio” coincidieron en la alfombra roja de la cinta “Mi mejor enemiga” y, al verse, compartieron un tierno abrazo que llamó la atención de todos.

La escena no pasó desapercibida por la prensa y despertó el interés de los seguidores de ambos actores en redes sociales, donde les pidieron que vuelvan a trabajar juntos, ya sea en “Al fondo hay sitio” o cualquier otra producción.

Erick Elera y Nataniel Sánchez protagonizan emotivo reencuentro en alfombra roja. (Foto: Sophie Victorio)

Sobre una posible participación en “Al fondo hay sitio”, Nataniel Sánchez fue enfática al señalar que la producción tiene un espacio en su corazón y no descartaría sumarse.

“’Al fondo hay sitio’ tiene un gran lugar en mi corazón, fue una producción importantísima en mi vida, donde aprendí mucho y conocí gente maravillosa”, reconoció Nataniel.

“Ella sabe que la gente nos pide ver juntos otra vez. Y aunque sea una semanita que venga… Sería algo muy bonito, aunque también la gente nos pide una película como pareja”, agregó Erick Elera.

Cabe señalar que el avant premiere de “Mi mejor enemiga” también reunió a estrellas como Saskia Bernaola, Omar García, Mateo Garrido – Lecca, Fiorella Luna, Mónica Cabrejos, Allison Pastor, Mayella Lloclla, Raúl Romero, Silvia Majo, Thiago Bernal, Adriana Campos Salazar, Carlos Casella, Guillermo Castañeda, Patricia Portocarrero, Armando Machuca, Stefano Salvini, Matilde León, Kukuli Morante, entre otros.

La película, que estrenará este jueves 5 de febrero en los cines a nivel nacional, también marca el debut de Saskia Bernaola como directora de cine.