Melissa Loza defiende su continuidad en ‘Esto es guerra’: “No se mide la edad, sino el rendimiento”

Melissa Loza es uno de los nombres más reconocidos cuando se habla de “Esto es guerra”, ya que la modelo ha sido parte del reality desde sus primeros años en televisión. Si bien cuenta con muchos seguidores, otros critican que se mantenga en el programa pese a su edad.

Al respecto, Melissa Loza respondió a las críticas a su edad y aseguró que si se mantiene en el programa de competencia es porque es una deportista calificada y no por su edad.

“Estoy contenta de compartir una temporada más en el programa, esto es un estilo de vida, yo soy deportista de alto rendimiento y agradezco que Dios me dé la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona”, dijo Loza.

“Siempre las críticas buenas o malas van a sumar, así que aquí no se mide el tema de la edad, sino el rendimiento”, agregó.

De esta manera, Melissa Loza aseguró que se cuida y que mantiene una vida saludable para seguir dando todo de sí en “Esto es guerra”, donde los retos físicos siempre ponen a prueba sus habilidades.

"Esto es guerra" presentó a los integrantes de su temporada número 14. (Foto: Pro TV)

En la actual temporada de “Esto es guerra”, Melissa Loza forma parte de los ‘guerreros’ y suele competir en contra de Karen Dejo, otra experimentada participante de realities.