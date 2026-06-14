Melissa Loza reapareció en una reciente entrevista para hablar sobre sus proyectos y también hacer una sincera confesión sobre su vida privada. La integrante de “Esto es guerra” anunció que está soltera tras haber finalizado su relación con Juan Diego Álvarez, el padre de su hija menor.

En una reciente conversación con el programa “Más Espectáculos”, la popular ‘Diosa’ anunció el fin de su romance y aclaró que la ruptura se dio porque la relación “no funcionó” y que prefiere evitar dar detalles por respeto a su hija.

“Mira, mi vida personal sí la voy a mantener en privado por el respeto que le tengo a mi hija. Este, pero sí, estoy soltera, solamente decir eso y, y nada, todo tranquilo, gracias a Dios”, aseguró Melissa Loza al citado medio.

Melissa Loza afronta una etapa difícil de su vida. (Foto: Captura de video /"+ Espectáculos")

“Cuando no funciona algo, no podemos cerrarnos las puertas al amor porque Dios es amor. Entonces, no. Todos merecemos amor”, agregó la chica reality, quien precisó que haber finalizado su relación no implica que no pueda volver a enamorarse y rehacer su vida.

Tras anunciar su ruptura sentimental, Melissa Loza aclaró que no brindará mayores detalles al respecto porque no quiere que su vida privada se convierta en un tema público. Además, resaltó que su principal motivación es preservar la tranquilidad de su familia, especialmente de su hija menor.

Como se recuerda, la relación de Melissa Loza y Juan Diego Álvarez inició en el año 2019. Tiempo después, nació su hija menor Érika. Pese a su ruptura, la popular ‘Diosa’ aseguró que no dará mayores declaraciones al respecto.

Melissa Loza anuncia el fin de su relación con el padre de su hija. (Foto: Captura de video / ATV)

Por otro lado, Melissa Loza reveló que su reciente ingreso a “Esto es guerra” fue con la intención de seguir avanzando tras la muerte de su madre hace algunos meses. “Ya tres meses la pérdida de mi mamita, que es mi angelito, estoy segurísima que así mi madre lo hubiera querido y hacer las cosas bien, estar bien, hacer las cosas bien, mejorar cada día como persona”, precisó.