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Melissa Loza aseguró que se encuentra soltera tras el fin de su relación con Juan Diego Álvarez. (Foto: Captura de video / "+ Espectáculos)
Melissa Loza aseguró que se encuentra soltera tras el fin de su relación con Juan Diego Álvarez. (Foto: Captura de video / "+ Espectáculos)
Por Redacción EC

Melissa Loza reapareció en una reciente entrevista para hablar sobre sus proyectos y también hacer una sincera confesión sobre su vida privada. La integrante de “Esto es guerra” anunció que está soltera tras haber finalizado su relación con Juan Diego Álvarez, el padre de su hija menor.

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