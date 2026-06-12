Por Redacción EC

Desde que alcanzó notoriedad al ganar un certamen de belleza internacional, Suheyn Cipriani ha incursionado en el mundo de la televisión y las plataformas digitales, ganándose el cariño del público por su particular personalidad. Sin embargo, en cuanto a su vida personal ha estado marcada por polémicas relaciones amorosas, entre ellas con el salsero César Vega y el streamer Diego ‘Macarius’ Aguilar. A pesar de estas controversias, la popular modelo ha captado una vez más la atención de los medios de espectáculos y seguidores tras ser ampayada por las cámaras de Magaly Medina besándose de manera apasionada con un misterioso hombre. Esto ha generado, sin duda, una serie de reacciones entre los internautas, quienes han comenzado a especular con la posibilidad de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.