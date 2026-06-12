Desde que alcanzó notoriedad al ganar un certamen de belleza internacional, Suheyn Cipriani ha incursionado en el mundo de la televisión y las plataformas digitales, ganándose el cariño del público por su particular personalidad. Sin embargo, en cuanto a su vida personal ha estado marcada por polémicas relaciones amorosas, entre ellas con el salsero César Vega y el streamer Diego ‘Macarius’ Aguilar. A pesar de estas controversias, la popular modelo ha captado una vez más la atención de los medios de espectáculos y seguidores tras ser ampayada por las cámaras de Magaly Medina besándose de manera apasionada con un misterioso hombre. Esto ha generado, sin duda, una serie de reacciones entre los internautas, quienes han comenzado a especular con la posibilidad de que se esté dando una nueva oportunidad en el amor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CON QUIÉN FUE CAPTADA BESÁNDOSE SUHEYN CIPRIANI?

De acuerdo con las imágenes difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, el último fin de semana, Suheyn Cipriani fue captada besándose con un misterioso hombre en el estacionamiento de un edificio, antes de abordar un lujoso vehículo que posteriormente la trasladó hasta su domicilio en Santiago de Surco. Sin embargo, el programa de Magaly Medina informó que el hombre que acompañaba a la modelo peruana es Luis Felipe Zapata, quien fue vinculado hace unos meses con Samantha Batallanos y otras señoritas del medio. Asimismo, en el video se puede apreciar que anteriormente el mismo auto estuvo a disposición de la expareja de ‘Macarius’, la cual la trasladaba a diferentes puntos de la ciudad. Es importante mencionar que, hasta el momento, ni la exparticipante del Miss Grand International All Stars ni Zapata han confirmado la existencia de un nuevo romance.

¿CÓMO INICIÓ EL ROMANCE ENTRE SUHEYN CIPRIANI Y ‘MACARIUS’?

Como se recuerda, hace unos meses, a través de un clip que se volvió viral en TikTok, Suheyn Cipriani confesó su amor a ‘Macarius’, mientras ambos compartían un momento íntimo durante una transmisión en vivo por la plataforma Kick. A pesar de que sus seguidores especulaban sobre una posible relación entre la modelo y el arequipeño, el juego de miradas y la complicidad lo llevaron a dar un paso más adelante. Y es que, en el video se logró ver a la exreina de belleza peruana en coqueteos con ‘Maca’, a lo que procedió a confesarle sus sentimientos y lo enamorada que estaba de él. Inclusive, sin miedo al qué dirán, resaltó sus cualidades del carismático influencer.

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”, dijo Cipriani. A pesar de que ambos han negado que exista una relación y que solo son amigos, para sus fans esta ya estaría confirmada. De hecho, el rumor creció luego de que tanto la influencer como el streamer fueran captados aparentemente besándose durante una transmisión, gracias al reflejo en el vidrio de un cuadro. Esto, sin duda, generó una serie de comentarios entre los internautas, ya que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo grabados.