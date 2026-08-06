El Festival Internacional de Cine de Lima (FICL) inauguró este jueves su edición número 30 con la presentación de más de 130 películas y un homenaje al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, director de ‘El Agente Secreto’, película galardonada en el Festival de Cannes en 2025.

El director del FICL, Edward Venero, destacó la importancia de mantener un evento cinematográfico de esta magnitud y señaló que “este es un día muy especial para nosotros porque sostener y mantener un evento de esta dimensión es todo un desafío, todo un reto”, además de resaltar el respaldo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en su organización.

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Durante esta edición, Mendonça Filho recibirá un homenaje por su trayectoria y se proyectarán tres de sus películas más reconocidas: ‘Retratos fantasmas’ (2023), ‘O Som ao redor’ (2012) y ‘Bacurau’ (2019). Además, el cineasta brasileño ofrecerá una clase gratuita para los asistentes del festival.

La edición número 30 del FICL se desarrollará hasta el 15 de agosto y también incluirá una retrospectiva del cineasta húngaro Béla Tarr, con la proyección de su reconocida película ‘Sátántangó’ (1994), producción de siete horas y media de duración.

El festival contará con 14 secciones, entre ellas una dedicada a preestrenos, una retrospectiva de Tarr, una muestra de cine latinoamericano realizado en colaboración con Francia y la sección ‘Fuera de Competencia’. Además, incorporará espacios dedicados al cine y la música, así como al cine y la gastronomía.

La programación reunirá a 90 invitados nacionales e internacionales y presentará distintas competencias. La categoría peruana contará con siete películas entre ficciones y documentales, mientras que la competencia latinoamericana de ficción incluirá 15 filmes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

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En la competencia latinoamericana de documental se exhibirán 11 producciones provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Perú. También se proyectarán siete películas en la sección ‘Latinoamérica fuera de competencia’, además de otras categorías como ‘Aclamadas’, ‘Preestrenos’, ‘Cine y música’ y ‘Cine y gastronomía’.

La sección ‘Aclamadas’ presentará películas como ‘Parallel Tales’, del director ganador del Oscar Asghar Farhadi; ‘Fjord’, de Cristian Mungiu; ‘Minotauro’, de Andrey Zvyagintsev; ‘Hope, el primer impacto’, de Na Hong-Jin; ‘La Odisea’, de Christopher Nolan; y ‘Paper Tiger’, de James Gray.

*Con información de EFE