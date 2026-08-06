Las películas del festival se presentarán en 14 secciones | Foto: FICL 2026
Las películas del festival se presentarán en 14 secciones | Foto: FICL 2026
Por Redacción EC

El Festival Internacional de Cine de Lima (FICL) inauguró este jueves su edición número 30 con la presentación de más de 130 películas y un homenaje al cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, director de ‘El Agente Secreto’, película galardonada en el Festival de Cannes en 2025.

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