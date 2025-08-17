Era la película que partía como gran favorita. Porque venía de competir en el Festival de Cannes, por el prestigio de su director y de su protagonista, por los buenos comentarios de la crítica. Y, finalmente, “El agente secreto” terminó por convencer también al jurado del 29° Festival de Cine de Lima PUCP y se quedó con el premio a la mejor cinta de la competencia de ficción del certamen. Es la segunda cinta de ficción consecutiva dirigida por el brasileño Kleber Mendonça Filho que se impone en el festival limeño (lo había conseguido también con “Bacurau”. “, en el 2019).

Protagonizada por Wagner Moura, “El agente secreto” cuenta la historia de un profesor que es perseguido por la dictadura de Brasil en los años 70 del siglo pasado. En la ceremonia de clausura del festival, que se realizó anoche en el Teatro NOS, también se otorgó el premio del jurado a la cinta colombiana “Un poeta” y una mención especial a la chilena “La misteriosa mirada del flamenco” (que a la vez se quedó con el galardón a la mejor ópera prima).

El trofeo para el mejor actor fue para Ubeimar Ríos (protagonista de “Un poeta) y fue reconocida como la mejor actriz Jenny Navarrete, de la cinta panameña “Querido trópico”. Mientras tanto, en la categoría documental triunfó la paraguaya “Bajo las banderas, el sol”, dirigida por Juanjo Pereira.

Peruanos destacados

Entre la numerosa producción nacional que pudo estrenarse en esta edición del festival, hubo varias que se fueron con premios a casa. El documental “La memoria de las mariposas”, “, de Tatiana Fuentes Sadowski, se quedó con el reconocimiento otorgado a la mejor película peruana por parte del Ministerio de Cultura.

Por su parte, “Runa Simi” de Augusto Zegarra recibió una mención especial del jurado en la competencia documental, y además consiguió el premio del público asistente al festival. En tanto, dentro de la competencia peruana, compuesta por ocho largometrajes nacionales, la favorita del jurado fue “Los inocentes” de Germán Tejada, que se quedó con los premios a mejor película y a mejor dirección. Mientras que el documental “Políticas familiares” de Martín Rebaza Ponce de León, recibió el premio especial del jurado. Palmas para todos ellos.