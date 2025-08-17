“Niñxs”, participante del Festival de Cine de Lima: una película sobre crecer

Filmar un documental dura lo que tiene que durar. A veces meses; otras, años. Eso es lo que pasó con el primer largometraje de este género de Kani Lapuerta (Madrid, 1989), cineasta por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó en el Festival de Cine de Lima “Niñxs”, la historia de Karla, menor de edad transgénero, a la cual acompañó por ocho años durante su crecimiento en Tepoztlán, un pueblo principalmente turístico. Pero entre las atracciones, entre las montañas rocosas que envuelven este municipio, hay una batalla personal del día a día.

“Siempre quise contar la historia de una infancia, una adolescencia trans que no tuviera este este final tráfico que pueden tener las historias de vida trans en el cine”, contó Lapuerta en entrevista con El Comercio. Él conoció a Karla en una muestra de cine, donde los padres de la niña se encargaron de elaborar la comida. “Cuando la vi corriendo entre los fogones y demás, me pareció que era una infancia muy libre a la hora de expresarse y de relacionarse con el resto, y también ver a su a su familia que la apoyaba y que no la estaba juzgando en ningún momento, también creo que fue lo que me enamoró de ella y de su historia”, agregó.

El documental muestra a Karla en el colegio, con sus amigas, con su familia, que si bien la apoya en su proceso de transición no es perfecta. El metraje está compuesto por entrevistas, por una cámara que se mete en la vida de esta familia, pero también por recreaciones de hechos; en un momento Lapuerta recrea una situación de acoso callejero a la niña. Pero también incluye un registro de ficción; tras el acoso, Karla ajusticia a los hombres, quienes no sobreviven al encuentro.

Esta escena en particular, y otras presentes en la película, se justifican en que Karla es una niña imaginativa. “Creo que también es como una especie de posicionamiento político, de cómo a las personas trans nos han negado la posibilidad de imaginar, de soñar, de crear”, sostuvo el director. “Y entonces, de alguna manera la película era como nuestro pequeño espacio en el que podíamos jugar, podíamos imaginar y podíamos soñar otros mundos más vivibles”, agregó.

El documental también funciona como una fotografía del momento. En un momento de la película se ve cómo Karla completa el procedimiento para que México reconozca legalmente su identidad de género, un trámite válido en 20 de los 31 estados del país. En comparativa, el Perú no permite esto; las personas que consiguieron cambiar su identidad de género en el DNI tuvieron que pasar por un proceso judicial de varios años.

El documental hace énfasis en la relación de amistad que surgió entre director y protagonista; el cineasta ya se considera su tío. ¿Cómo influye esta cercanía el resultado final? “En la cercanía obviamente uno tiende a romantizar o a obviar cosas que no queremos ver, pero creo que pretender la objetividad no fue nunca el horizonte de este proyecto ni de nada de lo que hago en la vida. […] Creo que algo que me dio mucha perspectiva fue todo el equipo con el que trabajamos, la directora de fotografía, la productora, el editor, la diseñadora sonora; el equipo me permitió también salirme de ese lugar tan cercano, donde a veces uno no puede de ver el panorama completo, pero creo que algo lindo que tiene el cine es, justamente, el trabajo colectivo”, dijo.