Tras varios éxitos en el cine y la televisión, Isabela Merced, la actriz de ascendencia peruana que triunfa en Hollywood, decidió retomar su faceta musical y para ello buscó a otro peruano de renombre internacional: el ganador del Grammy Tony Succar.

Junto al famoso percusionista nacional, Isabela Merced lanzó una versión en salsa “Apocalipsis”, canción escrita y producida por Merced junto a su hermano Gyovanni Moner en 2020 y publicada en su EP debut titulado “The Better Half on Me”.

Grabada entre Miami y Los Ángeles, Merced y Succar describen esta versión de “Apocalipsis” como “una celebración de la cultura, el ritmo y la identidad”.

El tema fue publicado junto a un videoclip que muestra a Isabela Merced ofreciendo una vibrante coreografía tropical, mientras Succar se luce en las percusiones.

“Apocalipsis siempre ha sido una de mis canciones más apasionadas, y escucharla cobrar vida en salsa es como verla renacer”, comentó Merced en nota de prensa enviada a esta redacción a propósito del lanzamiento. “Tony aportó una energía explosiva y una autenticidad que me hicieron enamorarme de la canción una vez más. Es nuestra carta de amor a Perú, a la salsa y a la alegría de hacer música que mueve el alma y el cuerpo”, continuó la artista, quien recientemente estrenó la cinta “Superman” bajo la dirección de James Gunn.