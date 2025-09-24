La actriz Isabella Merced sorprendió al público al contar en el pódcast Good Guys, conducido por Josh Peck y Ben Soffer, cómo el Perú ha marcado tanto su identidad como su trayectoria artística. La también cantante confesó que, de niña, muchos relacionaban su nacionalidad con el famoso “Peruvian puff pepper”, una referencia de la recordada serie Drake & Josh.

“De niña, cuando le decía a la gente que era peruana, siempre me preguntaban: ‘¿Es de verdad el ají peruano?’” , relató entre risas.

El “Peruvian Puff Pepper” apareció en un episodio de Drake & Josh en 2005, donde los protagonistas competían por cocinar con el picante. (Foto: YT/Captura)

Merced explicó que probablemente la referencia se inspire en el rocoto, uno de los ajíes más picantes de la gastronomía peruana. “Sinceramente, lo aprecio porque no creía que nadie supiera qué era Perú. Creo que hay un ají del que podrían estar hablando en el programa y creo que es el rocoto. Tiene como 1000 puntos Scoville o lo que sea que pueda alcanzar porque es muy picante”, dijo divertida.

La actriz destacó que disfruta el picante y que en su casa es un ingrediente imprescindible: “Tiene un sabor buenísimo, lo ponemos en todo”.

¿Quién es Isabela Merced?

Aunque nació y creció en Ohio, Isabella Merced reconoce que sus raíces están en el Perú, de donde emigró su madre cuando apenas tenía 16 años. “Mi mami vino a los EE.UU. cuando tenía como 16 años, vino solita, y eso es muy impresionante para mí. Yo a esa edad no sabía ni manejar, y ahora ella es una mánager en Los Ángeles. Me siento muy orgullosa de ella”, expresó en otra entrevista con Saltar Intro de El Comercio.

La intérprete inició su carrera en el teatro musical, donde a los 10 años participó en Evita en Broadway junto a Ricky Martin. Luego dio el salto a la televisión en Nickelodeon, en la serie 100 Things to Do Before High School, hasta convertirse en una de las actrices latinas jóvenes con mayor proyección internacional.