Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La dirección estará a cargo de Paul W.S. Anderson, cineasta con amplia experiencia en trasladar universos de consolas al cine | Foto: Archivo GEC / X / Composición EC
La dirección estará a cargo de Paul W.S. Anderson, cineasta con amplia experiencia en trasladar universos de consolas al cine | Foto: Archivo GEC / X / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz de ascendencia peruana Isabela Merced, famosa por sus roles en "The Last of Us" y "Superman", protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de “The House of the Dead”, icónica franquicia de videojuegos de Sega.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Isabela Merced protagonizará la adaptación cinematográfica de ‘The House of the Dead’
Cine

Isabela Merced protagonizará la adaptación cinematográfica de ‘The House of the Dead’

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma
Cultura contemporánea

Los 40 años de Pixar: el estudio de animación digital que nos hizo creer que los dibujos tienen alma

The Rose: Documental sobre la banda coreana se estrenará el 14 de febrero en Perú
Cine

The Rose: Documental sobre la banda coreana se estrenará el 14 de febrero en Perú

Conoce a los protagonistas de “Bunka”, el documental sobre la cocina nikkei y los sabores que conquistaron el mundo
Gastronomía

Conoce a los protagonistas de “Bunka”, el documental sobre la cocina nikkei y los sabores que conquistaron el mundo