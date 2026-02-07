Isabela Merced protagonizará la adaptación cinematográfica de ‘The House of the Dead’

La actriz de ascendencia peruana Isabela Merced, famosa por sus roles en "The Last of Us" y "Superman", protagonizará la nueva adaptación cinematográfica de “The House of the Dead”, icónica franquicia de videojuegos de Sega.

El anuncio se produce en el marco del European Film Market (EFM), donde el proyecto se perfila como una de las propuestas más sólidas del género de terror y acción.

La dirección estará a cargo de Paul W.S. Anderson, cineasta con amplia experiencia en trasladar universos de consolas al cine, habiendo dirigido la exitosas películas "Resident Evil".

Isabela Merced se ha unido al nuevo DCU como Kendra Saunders (Hawkgirl) (Foto: Warner Bros.) / Warner Bros

Anderson también ejercerá como productor junto a su colaborador habitual Jeremy Bolt, Toru Nakahara (Sega) y Dmitri M. Johnson (Story Kitchen), mientras que la propia Merced asumirá un rol de productora ejecutiva.

La narrativa del filme se desarrollará en tiempo real, buscando replicar la naturaleza inmersiva del arcade original de 1997, que fue pionero al introducir zombies veloces en la cultura popular.

“Es un juego que he adorado durante muchos años, y estoy encantado de llevarlo a la gran pantalla con un talento tan prometedor como Isabela”, declaró Anderson para Deadline. “Lo vemos como el inicio de una franquicia de gran éxito”.

Por su parte, Toru Nakahara, representante de Sega, destacó las cualidades de la actriz de 24 años para el papel. “Trabajar con Isabela es una oportunidad emocionante, ya que encarna a la perfecta heroína, aportando una energía dinámica a la producción”, dijo.

El inicio de las grabaciones y la fecha de estreno del filme aún no han sido confirmados.