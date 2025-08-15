Tras un año estelar con papeles destacados en “The Last of Us” y “Superman”, la actriz y cantante peruano-estadounidense Isabela Merced vuelve a la música con una nueva versión de su canción “Apocalipsis”, esta vez en clave de salsa bajo la producción del peruano Tony Succar, ganador de dos premios Grammy.

Originalmente escrita por Merced junto a su hermano Gyovanni Moner en 2020, “Apocalipsis” se transforma ahora en un explosivo himno latino que une la fuerza de la salsa con el pop, rindiendo homenaje a la herencia peruana que ambos comparten.

El tema fue grabado entre Miami y Los Ángeles, y según la propia Isabela, es una “carta de amor a Perú, a la salsa y a la alegría de hacer música que mueve el alma y el cuerpo”.

Isabela Merced y Tony Succar

Por su parte, Succar declaró que la colaboración con Merced fue “una experiencia increíble” y que “es una artista que entiende la fusión y respeta nuestras raíces” . La nueva canción ya está disponible en sus plataformas digitales.

Tony Succar, además, celebrará 15 años de carrera el 13 de diciembre con un concierto en el Estadio Nacional de Lima. Las entradas están disponibles en Teleticket.