Jerau celebra 20 años de trayectoria con concierto en Lima

El cantautor colombiano Jerau, una de las voces más representativas del pop latino y caribeño de Cartagena, llegará a Lima para celebrar sus 20 años de trayectoria musical con un concierto especial que reunirá sus principales éxitos, nostalgia, invitados y nuevas canciones.

El artista se presentará el próximo 2 de octubre en el CC Cocos de Lince, donde ofrecerá una noche dedicada a repasar las diferentes etapas de su carrera y conectar con el público peruano a través de su propuesta de pop latino.

Durante sus dos décadas de carrera, Jerau ha recorrido más de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, España y distintos destinos de Latinoamérica. Además, ha compuesto más de 500 canciones y cuenta con más de 100 temas disponibles en plataformas digitales, ocho álbumes y diversos sencillos que han logrado posicionarse en distintos mercados.

Su trayectoria también incluye reconocimientos como dos Premios Shock, un Premio Nuestra Tierra, un Premio Sayco, cinco Premios Luna y un Quinde de Oro en Ecuador, además de diversas nominaciones en importantes premios de la industria musical.

Uno de los momentos destacados de su carrera fue su participación como invitado en la canción “El Motor”, de 123 Andrés, incluida en el álbum Actívate, producción nominada al Grammy en 2022.

Actualmente, Jerau continúa trabajando en nuevos proyectos. Entre sus lanzamientos más recientes figura el remake de “Conquista”, junto a Carlos Vives y Nacho, incluido en el álbum Masters en Parranda. También prepara un nuevo álbum acústico de 12 canciones, que incluirá diez temas que forman parte de su historia musical y dos canciones inéditas.

A ello se suma “Cupido”, colaboración junto a Proyecto Uno, y el álbum Vendaval, publicado hace un año y compuesto por diez canciones.

El artista colombiano también mantiene una importante faceta social. Ha sido embajador del Banco de Alimentos y de Aldeas Infantiles, además de colaborar con la Liga Colombiana contra el Cáncer, Saving the Amazon y UNICEF, entre otras iniciativas. A través de su música, busca promover causas sociales y contribuir con diferentes comunidades.

En la actualidad, Jerau promociona dos canciones vinculadas al Mundial. Una de ellas es “Peace and Goal Remix”, junto a Robert Taylor y Jabalí Afrika. La segunda es “El Descarado (La Virgencita de Guadalupe)”, colaboración con Iomx, de Guadalajara, una de las ciudades vinculadas al Mundial.

El concierto “Jerau: 20 años de trayectoria” promete convertirse en una noche especial para los seguidores del artista, con música, recuerdos y una selección de canciones que han marcado su carrera dentro del pop latino.

Las entradas para el concierto del 2 de octubre en CC Cocos, Lince, Lima, están disponibles a través de Joinnus.

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