El talento peruano tendrá presencia internacional con la participación de Homero del Perú en la final del Festival de San Remo Senior, reconocido certamen de la música que se desarrollará en el mes de octubre en Italia. La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) anunció oficialmente que el artista será parte de la competencia.

Juan Manuel Fernández Bejarano, más conocido en el mundo musical como Homero del Perú, tendrá la oportunidad de presentar una propuesta ante el público internacional y compartir escenario en uno de los festivales más emblemáticos de Italia.

Para su participación en el Festival San Remo Senior, Homero del Perú interpretará la canción “Rodrigo”, una composición del músico peruano Miguel Ángel Romero Maldonado, quien forma parte de la Asociación Peruana de Autores y Compositores.

La presencia de Homero del Perú en la final del Festival San Remo Senior representa, además, una oportunidad para difundir la producción musical peruana fuera del país. El encuentro permitirá acercar al público internacional una composición de autor peruano interpretada por un artista nacional.

Para Homero, participar en un festival no se reduce a conseguir que una canción sea escuchada. “No solo es que tu canción figure, sino que también tú, de todo ese momento, tú puedas absorber algo que te va a hacer crecer como artista”, destacó anteriormente.

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Su participación en Viña del Mar

Uno de los capítulos más importantes en la trayectoria de Homero del Perú se escribió en el Festival Internacional de Viña del Mar. El cantante peruano llegó por primera vez a la Quinta Vergara en 1976, aunque aquella participación no tuvo el resultado esperado.

Dos años después regresó al certamen y, en 1978, logró hacer historia al obtener la Gaviota de Plata, la primera que un artista peruano llevaba al país. En aquella edición interpretó “Vive tu vida”, canción con la que se impuso como intérprete y que le permitió dejar su nombre entre los representantes peruanos más destacados que han pasado por el festival chileno.