Homero del Perú representará al país en la final del Festival San Remo Senior, donde interpretará “Rodrigo”, tema del compositor Miguel Ángel Romero Maldonado. (Foto: Captura de video / La Voz Perú)
Homero del Perú representará al país en la final del Festival San Remo Senior, donde interpretará “Rodrigo”, tema del compositor Miguel Ángel Romero Maldonado. (Foto: Captura de video / La Voz Perú)
Por Redacción EC

El talento peruano tendrá presencia internacional con la participación de Homero del Perú en la final del Festival de San Remo Senior, reconocido certamen de la música que se desarrollará en el mes de octubre en Italia. La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) anunció oficialmente que el artista será parte de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.