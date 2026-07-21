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Triunfo de Buse en Austria, reconocimiento a Eva Ayllón y el Congreso duplicó su planilla en menos de 5 años

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 21 de julio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    "Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos de poder darte este reconocimiento", expresó la ministra de Cultura Fátima Altabás.
    "Tu voz es realmente el sonido de nuestra patria. Y nos sentimos muy orgullosos de poder darte este reconocimiento", expresó la ministra de Cultura Fátima Altabás.

    En el Semáforo de este martes 21 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse reafirmó el buen momento del tenis peruano al remontar ante Vit Kopriva en Austria y avanzar con gran carácter. Segundo, la Medalla de Honor de la Cultura a Eva Ayllón reconoció justamente su valioso aporte a la música criolla. Finalmente, preocupa que el Congreso duplicara su gasto en planillas entre 2021 y 2025, en medio de demandas de austeridad.

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