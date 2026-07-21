Triunfo de Buse en Austria, reconocimiento a Eva Ayllón y el Congreso duplicó su planilla en menos de 5 años

En el Semáforo de este martes 21 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Ignacio Buse reafirmó el buen momento del tenis peruano al remontar ante Vit Kopriva en Austria y avanzar con gran carácter. Segundo, la Medalla de Honor de la Cultura a Eva Ayllón reconoció justamente su valioso aporte a la música criolla. Finalmente, preocupa que el Congreso duplicara su gasto en planillas entre 2021 y 2025, en medio de demandas de austeridad.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Una importante muestra de carácter

Ignacio Buse volvió a demostrar que el tenis peruano vive un momento de crecimiento sostenido. Su victoria 2-1 sobre Vit Kopriva, remontando pese a las molestias físicas atendidas en el segundo set, confirma un carácter competitivo admirable. Avanzar a la segunda ronda del Abierto de Generali que se viene disputando en Kitzbühel, Austria, no es un dato menor: refleja disciplina y madurez deportiva de la joven raqueta nacional. Esperamos que sigan estos triunfos que enorgullecen al país entero.

🟢Un justo homenaje a la voz del criollismo

La Medalla de Honor de la Cultura entregada a Eva Ayllón es un reconocimiento justo y merecido. Más de cinco décadas difundiendo la música criolla peruana por escenarios internacionales convierten a esta distinción en un homenaje necesario a la identidad cultural del país. Que el galardón llegara durante “Con guitarra y cajón”, ante un público entregado y en plena antesala de su gira europea, añade emotividad al gesto. El Ministerio de Cultura hace bien en honrar a una de la principales exponentes de la música criolla.

🔴Congreso duplicó su gasto en planillas en menos de 5 años

Este domingo “Punto final” expuso un dato alarmante: el gasto en planillas del Congreso pasó de S/402,9 millones en el 2021 a S/906,2 millones en el 2025. Es decir, la cifra fue más que duplicada en un contexto en el que el país entero exigía austeridad volviendo de la pandemia. Bonos de instalación, vestimenta, escolaridad y ampliaciones de legislatura configuran un esquema paralelo difícil de justificar. Las autoridades deben transparentar y frenar estos privilegios.