Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es actualmente considerado la primera raqueta del Perú. De hecho, tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y disputar el US Open, el tenista liderará al equipo nacional en la Copa Davis 2026, donde enfrentará a Paraguay en los próximos días, acompañado de una gran afición. Sin embargo, en medio de su preparación para esta importante competencia, el deportista llamó la atención de los internautas al aparecer en un streaming en vivo junto a Cristorata, generando diversas reacciones en redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

IGNACIO BUSE SORPRENDE A LOS INTERNAUTAS AL APARECER JUNTO A CRISTORATA

En medio de su preparación para disputar la serie de Copa Davis 2026 frente a Paraguay, los días 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú, Ignacio Buse sorprendió a sus seguidores al aparecer como invitado en el canal de Cristorata. Durante la entrevista, el peruano, quien ingresó al Top 30 del ranking ATP, se refirió a sus inicios en el tenis y a los próximos retos que afrontará. Además, contó que, cuando era niño, quería ser como el extenista suizo Roger Federer y que, en la actualidad, uno de sus mayores referentes es el español Carlos Alcaraz. Asimismo, Buse comentó que su aspiración es ingresar al Top 20 del ranking ATP y seguir brindándole alegrías al país. En otra parte del video, la joven raqueta de 22 años se animó a disputar un partido de tenis junto al creador de contenido y al actor Brando Gallesi, lo que generó diversas reacciones entre los internautas debido a su poca aparición en el mundo del streaming.

¿POR QUÉ CRISTORATA FUE INTERVENIDO POR LA POLICÍA?

El incidente se produjo cuando un efectivo de la Policía intervino a Cristorata mientras este manejaba y transmitía en vivo. Como parte del procedimiento regular, el agente le solicitó su documento nacional de identidad o, en su defecto, que indique su número de DNI para corroborar sus datos. La situación tomó un rumbo inesperado cuando el streamer reconoció que no llevaba el documento consigo y que tampoco recordaba el número.

Lejos de asumir el momento con seriedad, Cristorata optó por bromear durante la intervención, lo que generó incomodidad en el policía. En uno de los momentos más comentados del video, el creador de contenido justificó su situación diciendo: “No es que no lo tengo. Lo que pasa es que no lo traje, hermano. No me acuerdo”. La frase se volvió viral y fue ampliamente criticada por usuarios que consideraron inapropiada su actitud frente a la autoridad.