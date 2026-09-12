Por Redacción EC

Ignacio Buse atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y es actualmente considerado la primera raqueta del Perú. De hecho, tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y disputar el US Open, el tenista liderará al equipo nacional en la Copa Davis 2026, donde enfrentará a Paraguay en los próximos días, acompañado de una gran afición. Sin embargo, en medio de su preparación para esta importante competencia, el deportista llamó la atención de los internautas al aparecer en un streaming en vivo junto a Cristorata, generando diversas reacciones en redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.