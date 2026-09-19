LIMA, PERÚ - VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Por la Copa Davis se enfrentan Ignacio Buze de Perú vs Hernando Escurra de Paraguay en el Jockey Club. 18 de septiembre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
LIMA, PERÚ - VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Por la Copa Davis se enfrentan Ignacio Buze de Perú vs Hernando Escurra de Paraguay en el Jockey Club. 18 de septiembre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC
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Ignacio Buse3
Daniel Vallejo2

La primera raqueta nacional (35 ATP) disputará el cuarto duelo de la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la . ‘Nacho’ enfrentará a Daniel Vallejo (58 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club, este sábado 19 de septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo?

El partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este sábado 19 de septiembre de 2026.

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 PM
  • Chile, Bolivia, Venezuela: 6:00 PM
  • Argentina, Uruguay, Paraguay: 7:00 PM
  • México: 4:00 PM
  • España: 12:00 AM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo en televisión y streaming?

  • DGO: Transmisión oficial en vivo por streaming para toda la región.
  • DSports: Señal de cable disponible en los principales operadores.

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