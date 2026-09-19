Set 1 Set 2 Set 3 Ignacio Buse 3 Daniel Vallejo 2

La primera raqueta nacional Ignacio Buse (35 ATP) disputará el cuarto duelo de la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. ‘Nacho’ enfrentará a Daniel Vallejo (58 ATP) en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club, este sábado 19 de septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles de la antesala: horarios, canales de transmisión y el análisis del partido.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo?

El partido por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 está programado para este sábado 19 de septiembre de 2026.

Horarios en el mundo para ver el partido de Buse:

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 PM

5:00 PM Chile, Bolivia, Venezuela: 6:00 PM

6:00 PM Argentina, Uruguay, Paraguay: 7:00 PM

7:00 PM México: 4:00 PM

4:00 PM España: 12:00 AM

¿Qué canales transmiten el partido Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo en vivo?

Para toda Latinoamérica, el encuentro de la Copa Davis se podrá seguir de forma exclusiva a través de DSports y DGO en plataformas digitales y televisión por cable.

¿Dónde ver Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo en televisión y streaming?